扁受訪主張台獨公投 柯文哲：保外就醫不適合

（中央社記者梁珮綺台北6日電）前總統陳水扁在日本「產經新聞」5日頭版刊登的「訪問」中表示，台灣應早日舉行獨立公投。台北市長柯文哲今天說，以陳水扁的保外就醫身分，不適合說這些話。



根據「產經新聞」報導，陳水扁認為蔡英文政府在兩岸關係上堅持「維持現狀」是採取守勢，但這樣並不夠，面對中國軍事與外交的打壓，應推動台灣獨立公投，明示台灣「不想成為中國的一部分」。



柯文哲下午率市府團隊赴台北市議會進行市政總質詢及答覆，國民黨市議員王欣儀質詢時表示，柯文哲曾因透露陳水扁病情遭罰，且為陳水扁醫療小組召集人，對陳水扁知之甚詳，而陳水扁變相接受日媒訪問，是遊走在司法邊緣，已喪失公平正義。



柯文哲答詢時說，他早已被醫療小組開除，如今已不是召集人，不過，他認為，以陳水扁保外就醫身分，確實不應該講這些話。



他也表示，中國共產黨都敢勇於處理中國已故領導人毛澤東的問題，民進黨還是要勇敢處理陳水扁的問題，「其實他就是一個問題，我也覺得要面對，這樣也不是辦法」，並坦言他相信總統蔡英文跟他一樣頭痛。



柯文哲曾多次說過，採用中國共產黨在1981年6月27日第11屆六中全會「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」處理扁的問題，因過去歷史要做個總結、定調，然後國家繼續往前走。（編輯：張銘坤）1070906