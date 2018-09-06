/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 范巽綠大谷翔平北海道地震
>rss

扁受訪主張台獨公投 柯文哲：保外就醫不適合

發稿時間：2018/09/06 17:45

最新更新：2018/09/06 17:45

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者梁珮綺台北6日電）前總統陳水扁在日本「產經新聞」5日頭版刊登的「訪問」中表示，台灣應早日舉行獨立公投。台北市長柯文哲今天說，以陳水扁的保外就醫身分，不適合說這些話。

根據「產經新聞」報導，陳水扁認為蔡英文政府在兩岸關係上堅持「維持現狀」是採取守勢，但這樣並不夠，面對中國軍事與外交的打壓，應推動台灣獨立公投，明示台灣「不想成為中國的一部分」。

柯文哲下午率市府團隊赴台北市議會進行市政總質詢及答覆，國民黨市議員王欣儀質詢時表示，柯文哲曾因透露陳水扁病情遭罰，且為陳水扁醫療小組召集人，對陳水扁知之甚詳，而陳水扁變相接受日媒訪問，是遊走在司法邊緣，已喪失公平正義。

柯文哲答詢時說，他早已被醫療小組開除，如今已不是召集人，不過，他認為，以陳水扁保外就醫身分，確實不應該講這些話。

他也表示，中國共產黨都敢勇於處理中國已故領導人毛澤東的問題，民進黨還是要勇敢處理陳水扁的問題，「其實他就是一個問題，我也覺得要面對，這樣也不是辦法」，並坦言他相信總統蔡英文跟他一樣頭痛。

柯文哲曾多次說過，採用中國共產黨在1981年6月27日第11屆六中全會「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」處理扁的問題，因過去歷史要做個總結、定調，然後國家繼續往前走。（編輯：張銘坤）1070906

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP