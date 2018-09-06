秋節最美 華山基金會馬公站伴孤老團圓

華山基金會馬公站6日帶著小朋友與80歲獨居黃姓老阿嬤一起彩繪文旦帽，並享用中秋月餅，感受到過節溫暖。中央社 107年9月6日

（中央社澎湖縣6日電）秋節將屆，華山基金會馬公站今天帶著小朋友一起與80歲獨居黃姓老阿嬤作伙彩繪文旦帽，祖孫攜手揮灑繽紛色彩，並致贈秋節關懷禮，讓阿嬤心中滿滿的感動，感謝有華山的相伴。



華山基金會高雄市澎金區縣站長陳柏樺今天在馬公站與明圓幼兒園小朋友，一起探視常年服務的馬公獨居黃姓老阿嬤，祖孫們同聚一堂，一起彩繪與享用中秋月餅，歡樂無限，感受到過節溫暖，行動不便的老阿嬤感嘆說，如果沒有華山，自己將孤立無助終其一生。



陳柏樺說，華山馬公站自103年開始，提供在地免費提供失能、失智、失依等三失老人到宅關懷訪視、原床泡澡、陪醫、護甲、年節關懷等服務，目前服務約230位長者。



陳柏樺表示，秋節將屆，華山馬公站正發起「2018常年服務暨愛老人 中秋亮起來」公益活動，所需經費還不到6成，亟需各界伸出援手送暖，加入華山愛老人行列，讓孤老不孤單。愛心專線：（06）926-9671 莊先生。（編輯：黃于）1070906





華山基金會馬公站6日帶著小朋友一起探視80歲獨居黃姓老阿嬤，除了致贈秋節關懷禮外，小朋友還跟阿嬤攜手彩繪文旦帽，讓阿嬤心中滿滿的感動，感謝有華山的相伴。中央社 107年9月6日