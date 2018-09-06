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議員要求恢復老人健保補助 柯文哲允諾

發稿時間：2018/09/06 18:20

最新更新：2018/09/06 18:20

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（中央社記者梁珮綺台北6日電）台北市長柯文哲上任後取消發放重陽敬老金，並刪除65至70歲長者健保自付額補助，市議員王欣儀指出，柯文哲雖擴大敬老卡使用範圍，但成效不佳，同時要求恢復健保補助。

國民黨市議員王欣儀今天下午在議會質詢時指出，柯文哲擴大敬老卡使用範圍，讓長者可免費搭乘捷運、貓纜，以及免費進入部分公營場館，但成效不佳，且敬老卡預算尚未編足，以發卡數量計算，應編列23億6000萬元，但明年的敬老卡預算只編列12億。

王欣儀說，全北市目前有41萬名65歲以上長者持有敬老卡，但今年1至5月只有5625人次搭乘貓纜，以1人搭乘1次來算，使用人數僅佔持有敬老卡人數的1%；公營場館部分，今年1至5月使用者月平均為2608人次，使用人數僅佔千分之6；使用敬老卡搭乘觀光巴士的人次也逐月遞減，今年4月僅81人次、5月70人次、6月33人次。

王欣儀說，持有敬老卡的長者對愛心計程車需求較高，搭乘人數反而成長，但補助卻以公車段次來補，如單趟搭乘車資100元以下補16元，超過100元補32元，要求修改做法。

她也同步要求恢復65至70歲長者的健保自付額補助，王欣儀說，全民健保是強制性納保的社福政策，對於健康風險較高的老人族群進行補助，等於是健康福利政策中的優惠政策。

柯文哲答詢表示，他同意愛心計程車車資補助不該以公車段次處理，已規劃取消；至於健保補助，目前已規劃恢復，並提高排富門檻，但同時希望不會認為恢復補助是政策買票，他說，2案皆指示秘書長張哲揚當召集人，1個月內會給王欣儀初步答案。（編輯：張銘坤）1070906

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