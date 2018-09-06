屏市公勇路停拆法院駁回 反對戶續上訴

屏東市公勇路拓寬案，當地反對拆遷住戶提出聲請停止執行拆除案，高雄高等行政法院法官日前裁定聲請駁回。圖為公勇路一帶。（檔案照片）中央社記者郭芷瑄攝 107年9月6日
（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）屏東市公勇路4戶不同意拆遷戶向高雄高等行政法院提出聲請停止執行拆除案，法官裁定聲請駁回，公勇路反不當徵收自救會表示還要上訴；縣府說會持續溝通，不會立刻拆除。
屏東市火車站周邊公勇路強制徵收拆除案，縣議員蔣月惠一直在協助不同意戶，並在拆除案中因咬傷女警受到社會矚目，4戶不同意拆遷戶除了委請律師提出行政訴訟聲請撤銷徵收處分外，另案向高雄高等行政法院提出停止執行拆除聲請。
高雄高等行政法院8月30日裁定，法官認為徵收處分就是以合法的強制手段取得土地及地上物財產，可以採金錢賠償等方式救濟；聲請人所稱房屋是出生、成長、家人聯繫感情處所，拆除後將難以回復等說法，是個人主觀上的認定，不是屬於難於回復的損害，所以駁回原告聲請。
蔣月惠與公勇路反不當徵收自救會下午召開記者會，除了表達將在10天內依法上訴外，也表示，希望屏東縣長潘孟安不要忘記承諾，沒完成溝通前絕不能強拆。。
縣政府地政處地權科長洪宗棋表示，依土地徵收條例縣府本來就可以立刻拆除抵觸戶，但縣府仍希望用溝通方式與7戶反對戶協調，不會因法院的駁回反對戶聲請，而立刻執行拆除，縣府不希望走上強制拆除這一步，對於反對戶要上訴及法院的裁定，縣府都尊重。(編輯:孫承武) 1070906
屏東市公勇路拓寬案反對拆遷戶向高雄高等行政法院提出聲請停止執行拆除案，法官日前裁定聲請駁回，屏東縣議員蔣月惠（前）與反對拆遷住戶6日召開記者會，表示將依法上訴。中央社記者郭芷瑄攝 107年9月6日