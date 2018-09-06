屏市公勇路停拆法院駁回 反對戶續上訴

屏東市公勇路拓寬案，當地反對拆遷住戶提出聲請停止執行拆除案，高雄高等行政法院法官日前裁定聲請駁回。圖為公勇路一帶。（檔案照片）中央社記者郭芷瑄攝 107年9月6日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）屏東市公勇路4戶不同意拆遷戶向高雄高等行政法院提出聲請停止執行拆除案，法官裁定聲請駁回，公勇路反不當徵收自救會表示還要上訴；縣府說會持續溝通，不會立刻拆除。



屏東市火車站周邊公勇路強制徵收拆除案，縣議員蔣月惠一直在協助不同意戶，並在拆除案中因咬傷女警受到社會矚目，4戶不同意拆遷戶除了委請律師提出行政訴訟聲請撤銷徵收處分外，另案向高雄高等行政法院提出停止執行拆除聲請。



高雄高等行政法院8月30日裁定，法官認為徵收處分就是以合法的強制手段取得土地及地上物財產，可以採金錢賠償等方式救濟；聲請人所稱房屋是出生、成長、家人聯繫感情處所，拆除後將難以回復等說法，是個人主觀上的認定，不是屬於難於回復的損害，所以駁回原告聲請。



蔣月惠與公勇路反不當徵收自救會下午召開記者會，除了表達將在10天內依法上訴外，也表示，希望屏東縣長潘孟安不要忘記承諾，沒完成溝通前絕不能強拆。。



縣政府地政處地權科長洪宗棋表示，依土地徵收條例縣府本來就可以立刻拆除抵觸戶，但縣府仍希望用溝通方式與7戶反對戶協調，不會因法院的駁回反對戶聲請，而立刻執行拆除，縣府不希望走上強制拆除這一步，對於反對戶要上訴及法院的裁定，縣府都尊重。(編輯:孫承武) 1070906



