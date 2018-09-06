曾全家共吃一個便當度日 昔受助童今成資助人

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）曾與母親、弟弟一家3口共吃一個便當度日，黃容瑄在台灣世界展望會資助下，完成大學學業，順利就業。當年受助童，如今成為貧童的資助人，她今天現身說法，希望喚起更多人幫助弱勢翻轉人生。



黃容瑄說，國小二年級時父母離異，媽媽因為揹負父親留下的債務，靠著打零工過生活，那段時間經常是和媽媽、弟弟3人共吃一個便當度日。黃容瑄回憶當時忍不住心酸哽咽。



台灣世界展望會即時介入幫助，透過國內兒童資助計畫及助學行動，讓黃容瑄在每學期開學時可以領到助學金，長達12年的助學金資助，讓她在半工半讀下終於順利完學業，進入職場。



在社工老師的眼中，黃容瑄是個非常認真努力向學的孩子，就讀花蓮女中時，學業成績經常保持在全班前5名，也經常在世展會所辦的活動中，擔任主持人或是參與服務計畫。



黃容瑄大學畢業後順利進入台北市政府衛生局擔任專案企劃師，由於對家鄉花蓮的思念，以及必須照顧媽媽的責任，她選擇回到花蓮，更在廣播媒體工作上發光發熱。3個月前成為貧童資助人，從受助到助人，讓她很開心。



台灣世界展望會東區辦事處主任蕭文榮說，展望會每年在宜花東三縣投入新台幣1億4000萬元助學金，今年度東部地區還有109名學童、260萬元助學金缺口，亟需社會挹注。「教育永遠是翻轉貧困兒童的最佳途徑」，他呼籲社會大眾捐款支持展望會「助學行動」、「國內兒童資助計畫」，幫助弱勢孩子。(編輯:孫承武)1070906