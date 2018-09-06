高市旗津登革熱群聚疫情 加強噴藥滅蚊

高雄市旗津區發生登革熱群聚疫情，高雄市政府防疫團隊6日動員前往疫情發生地周圍，檢查孳生源並加強噴藥。（衛生局提供）中央社記者陳朝福傳真 107年9月6日

（中央社記者陳朝福高雄6日電）高雄市旗津區發生登革熱群聚疫情，高雄市政府防疫團隊今天緊急動員，對疫情發生地周圍檢查孳生源與噴藥滅蚊，嚴防疫情蔓延。



高雄市政府衛生局表示，前鎮區明正里5日出現第4例本土登革熱個案，對同住家人及周邊社區民眾、工作地接觸者進行擴大採檢及疫調，共採檢125人。其中於旗津中洲里工作地的同事接受採檢為陰性，但隨後一名男性出現發燒、腹瀉、紅疹、倦怠及肌肉酸痛、關節痛等不適情形。



這名居住小港區的50多歲男性，衛生單位再度採檢，登革熱快篩檢驗結果陽性，隨即通報疑似登革熱及安排住院防蚊隔離，近期無出國史，活動地以住家及工作地為主，但工作地點位於旗津區中洲里。



高雄市衛生局表示，這名居住小港區的50多歲男性，中央實驗室今天確診為高雄市第5例本土登革熱。由於4、5例個案都為第三型，研判為工作地群聚感染。



為防止病毒於旗津區與高雄市區乒乓交叉感染，高雄市政府防疫團隊明天將針對個案可能感染地，進行重大交通點「中洲渡輪站」民眾體溫量測，如果發現有登革熱疑似症狀個案，即刻後送市立旗津醫院進行登革熱快篩檢驗，並隔離民眾至隔日檢驗報告出爐，配合者一旦確診登革熱，將由衛生局頒發確診獎金新台幣2500元。



高雄市政府防疫團隊在中洲渡輪站放置「警戒旗」警示，提醒民眾提高警覺及加強清除居家內外積水容器，也啟動地毯式孳生源檢查、緊急噴藥防治、輔導醫療院所加強通報等措施。



高雄市防疫團隊對旗津區中洲里病媒調查129戶，其中31戶有積水容器孳生斑蚊幼蟲，在旗津中洲輪渡站旁發現環境髒亂點，民宅與海岸沿線棄置的輪胎積水且已孳生病媒蚊幼蟲。（編輯：黃于）1070906