八二三烈士大陸遺族：我看到父親模樣了

八二三戰役陣亡官兵張存玉的中國大陸遺族張成思（圖）6日在山東家中透過手機看到父親張存玉的樣子，感動不已。張成思的兒子張升東表示，會儘快將照片洗出來，讓父親可以常對照片訴說思念。（張成思提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年9月6日

（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）「72年了，我終於看到父親的模樣了」。八二三戰役陣亡官兵大陸遺族張成思今天在山東煙台家中看到父親張存玉的照片了。家人說會趕緊沖洗照片，滿足他對父親的思念。



張成思在8月23日八二三戰役60週年時，帶著妻兒到金門太武山公墓，祭拜陣亡的父親。這是他第二次在太武山悼念父親。當時他接受中央社記者訪問時說，父親離開家鄉山東牟平時，他還在媽媽肚子裡，這輩子從未見過父親。



當時，張成思說，「只要能有一張爸爸的照片，我就滿足了」。如今，在前總統馬英九和立委楊鎮浯的協助下，張成思的心願終於實現了。



馬前總統今天在臉書上分享找到張存玉照片的好消息。臉書上寫道：「八二三砲戰60週年，陣亡將士遺族心願，九三軍人節實現」。馬前總統感謝楊鎮浯和各界的努力幫忙下，找到了張存玉入伍時的照片，讓張成思和家人，對於先人能有一份更完整的記憶。





八二三戰役陣亡官兵張存玉在中國大陸的遺族張成思（圖），6日在山東煙台家中看到父親張存玉的照片，讓他十分興奮、開心，也感謝幫忙找到相片的前總統馬英九與國民黨籍立委楊鎮浯等人。（張成思提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年9月6日

楊鎮浯接下這個「不可能的任務」後，立即展開各項積極動作，儘管當時相機並不普遍，照片的保存不容易，但在各界的努力協助下，終於找到了張存玉烈士入伍時的照片。楊鎮浯金門服務處主任洪學文並在今天將照片傳到張成思的公子張升東的微信。



張升東透過微信接受中央社記者訪問表示，他收到爺爺照片後立刻轉告父親，父親十分激動。張升東隨後趕忙把照拿給父親看，並拍攝父親觀看爺爺照片的畫面上傳微信。



看著手機裡父親的照片，張成思十分興奮；他開心地說，「終於看到父親的模樣了」，他感謝馬英九和台灣的記者。張升東並表示，將會儘快沖洗照片，把照片放在父親家中，讓父親可以常常對對照片訴說思念。



張升東同時代表張成思向台灣媒體表達謝意，他說，大陸有好多類似他父親的案例，很多人到現在還找不到親人，只能感嘆這是大時代的悲劇。（編輯：孫承武）1070906



