侯友宜訪市場掃街 百市萬攤跑起來

國民黨新北市長參選人侯友宜（前右2）6日到土城市場拜票，是選戰破百後的第3個市場衝刺，侯友宜接獲民眾贈送鳳梨給予祝福。中央社記者黃旭昇新北市攝 107年9月6日

（中央社記者黃旭昇新北6日電）市場、黃昏夜市、果菜公司是新北市長選舉兵家必爭之地，國民黨新北市長參選人侯友宜「百市萬攤跑起來」活動，今天拜訪土城市場，與對手蘇貞昌走訪的第24個市場，相互競爭。



侯友宜今天到土城市場拜票，是選戰破百後的第3個市場衝刺，侯友宜表示，他很早就到市場掃街拜票，包括新店、永和都已拜訪過，這次規劃「百市萬攤」的掃街方式，是倒數破百的新計畫，希望與基層市民加強互動。



今天的掃街由新北市議員林金結、與議員參選新人江怡臻等人陪同，有店家攤商送上鳳梨、菜頭、粽子。侯友宜回應攤商和買菜民眾，答應一定好好拚選舉。



侯友宜受訪表示，他提出的都市更新和市長朱立倫的都更不一樣，另外，他的公托政策是多元性、非單一公共托育，他有自己的風格和特質。



侯友宜競選辦公室今天也持續公布危險老舊建築都市更新政策影片，強調新北30年以上老舊房屋有67.6萬棟，耐震度普遍不足，新北都更的急迫性遠高於其他縣市。



影片中，也展現侯友宜日前拜訪永和大陳社區都更需求的過程，期許自己扛起都更責任，讓市民有感。（編輯：張銘坤）1070906



