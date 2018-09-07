謝立功批林右昌割稻尾 基隆市府：背離事實

國民黨基隆市長參選人謝立功（前左）7日上午與基隆市議員參選人莊敬聖（前左2）前往中山一路拜票，高舉「我愛跳票，騙票昌；一拖再拖，要選舉，才完工」標語，批基隆市長林右昌作秀騙選票。中央社記者王朝鈺攝 107年9月7日

（中央社記者王朝鈺基隆市7日電）國民黨基隆市長參選人謝立功今天說，中山一、二路拓寬工程早在前市長張通榮時期已規劃，基隆市長林右昌卻一再延宕，選舉到了才喊要完工，林右昌「割稻尾」，作秀騙選票。



市府指出，對於謝立功只會刷存在感及噴選舉口水的背離事實發言，不予回應。



謝立功上午與基隆市議員參選人莊敬聖前往中山一路拜票，並高舉「我愛跳票，騙票昌；一拖再拖，要選舉，才完工」標語。



謝立功指出，中山一、二路拓寬工程早在張通榮執政時期已著手進行，住戶都與商家幾乎都已協調好並拆遷完成，林右昌當市長後故意拖了3年多，選舉到了才喊著要完工，根本就是騙選票作秀。



謝立功指出，民眾反映中山一、二路拓寬工程一再延宕，期間因為標示不清造成不少車禍，且很多路面因為施工品質不佳還要重新鋪設，市府辦事沒有效率實在令人痛心，基隆需要一個更有效率的市政府，就由他來取代林右昌，實現對人民的承諾。



國民黨基隆市議員參選人莊敬聖受訪表示，早期規劃的貨櫃專用道已不符現今需求，建議在不影響住戶和店家的前提下，可多劃設停車格以便民眾使用，並增設人行步道，讓視障及長輩走路更安全。（編輯：陳俊碩）1070907