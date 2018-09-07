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參訪興隆公宅 丁守中：當選後檢討公宅政策

發稿時間：2018/09/07 11:58

最新更新：2018/09/07 12:17

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國民黨台北市長參選人丁守中（前左）、國民黨副主席郝龍斌（前左2）和黨籍市議員參選人等，7日參訪興隆公宅，了解屋內格局和相關設施規劃。中央社記者謝佳璋攝 107年9月7日國民黨台北市長參選人丁守中（前左）、國民黨副主席郝龍斌（前左2）和黨籍市議員參選人等，7日參訪興隆公宅，了解屋內格局和相關設施規劃。中央社記者謝佳璋攝 107年9月7日

（中央社記者劉建邦台北7日電）國民黨台北市長參選人丁守中今天參訪興隆公宅時說，當選後檢討規劃中的公宅政策並提出相關政策。副主席郝龍斌說，外界覺得柯文哲公宅政策是在「割稻尾」，但政策做好最重要。

丁守中與郝龍斌及國民黨籍台北市議員王鴻薇和議員參選人耿葳、鍾沛君等人前往興隆公宅參訪，並參觀實品屋、空中跑道等設施。都發局說，接獲王鴻薇辦公室通知要前往公宅會勘。

丁守中會勘前受訪時指出，台北市長柯文哲號稱任期內要蓋2萬戶公宅，但其實目前公宅都是在郝龍斌擔任市長時發包，柯文哲根本是掠人之美。

丁守中表示，當選後會針對規劃中的公宅做總體檢討，施工中的公宅也會盡快完工，目前全世界公宅政策不會選擇固定地點蓋公宅，這樣除會造成供給量不夠外，也有可能被標籤化。

他說，當選後會規劃以增額容積獎勵和代金制度，創造提供更多元的公宅，像國外也有結合青年創業和公宅政策，讓青年有公宅可住還能創業，另外，也會推動青銀共居加幼兒設施，讓世代共居，以及租稅獎勵興建公宅等政策。

郝龍斌表示，好的市政政策都希望能夠延續並依照期程施作，像興隆、健康公宅都是他擔任台北市長時設計、規劃、施工、發包，但柯文哲擔任市長後，並沒有很積極推動公宅，好政策沒延續，他對柯文哲很失望。

郝龍斌說，外界認為柯文哲的公宅政策是在「割稻尾」，他不反對「割稻尾」，但覺得應該要把事情做好。

王鴻薇表示，包含興隆一期、二期和健康公宅，發包時間分別為民國101年、103年初和103年9月，共1289戶，市府推出後獲得外界好評，這全都是郝龍斌規劃發包興建，柯文哲公宅政策完全跳票，還推宣傳影片。（編輯：陳俊碩）1070907

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