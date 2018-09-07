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被控辦賄選餐會 林佳龍團隊提告

發稿時間：2018/09/07 12:31

最新更新：2018/09/07 13:11

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國民黨台中市長參選人盧秀燕競選團隊指控台中市長林佳龍舉辦賄選餐會，林佳龍競選總部副主委張廖萬堅（右2），7日在民進黨台中市黨部主委何明杰（右）與律師陪同下，到地檢署按鈴，控告盧的團隊意圖使人不當選與毀謗。中央社記者蘇木春攝　107年9月7日國民黨台中市長參選人盧秀燕競選團隊指控台中市長林佳龍舉辦賄選餐會，林佳龍競選總部副主委張廖萬堅（右2），7日在民進黨台中市黨部主委何明杰（右）與律師陪同下，到地檢署按鈴，控告盧的團隊意圖使人不當選與毀謗。中央社記者蘇木春攝　107年9月7日

（中央社記者蘇木春台中7日電）國民黨台中市長參選人盧秀燕競選團隊指控台中市長林佳龍舉辦賄選餐會，林佳龍競選總部副主委張廖萬堅今天到地檢署按鈴，控告盧的團隊意圖使人不當選與毀謗；盧秀燕則表示歡迎提告。

中國國民黨台中市長參選人盧秀燕團隊上月29日召開記者會，指控台中市長林佳龍7月間在公務行程中，利用後援會名義，宴請選民海陸大餐，尋求支持連任，已涉及期約賄選，台中地檢署在接獲情資後，已分選他案調查。

林佳龍競選總部副主委張廖萬堅今天在民進黨台中市黨部主委何明杰與律師陪同下，前往台灣台中地方檢察署按鈴，控告盧秀燕競選團隊涉及選罷法意圖使人不當選與刑法毀謗罪。

張廖萬堅受訪表示，7月20日林佳龍參加的競選連任後援會餐會，是應邀參加的，在對手不實指控記者會後，林佳龍總部、台中市新聞局長卓冠廷都有出面說明，但很遺憾從8月29日開始，就看到臉書甚至是網路的廣告，有拼湊不實內容剪輯而成的影片大量散布，指控林佳龍舉行賄選餐會。

張廖萬堅呼籲盧秀燕總部能夠用高格調的選戰，針對政策方面大家都能夠辯論，而不是用不實的手法，且對方在召開記者會一週後，才懸賞新台幣100萬元要找人證與物證，這是先射箭再畫靶、先抹黑再找證據。

盧秀燕回應說，等對方告等很久了，「因為我們去提告不是新聞，但是他的陣營告的話就會上新聞」，這樣全台中市的民眾就會知道；林佳龍在第一次選市長的時候，有4個樁腳人員因為賄選被判刑。

盧秀燕指出，這剛好可以讓檢調向社會大眾說明，可不可以比照林佳龍陣營的模式，大開流水席以後援會的名義，大家就可以吃免錢飯，如果林佳龍可以，全國的參選人都可以。（編輯：唐聲揚）1070907

台中市長林佳龍競選總部副主委張廖萬堅7日到地檢署按鈴，控告國民黨台中市長參選人盧秀燕的團隊意圖使人不當選與毀謗；盧秀燕（左3）回應說，等對方告等很久了，這剛好可以讓檢調向社會大眾說明。（盧秀燕競選團隊提供）中央社記者蘇木春傳真　107年9月7日台中市長林佳龍競選總部副主委張廖萬堅7日到地檢署按鈴，控告國民黨台中市長參選人盧秀燕的團隊意圖使人不當選與毀謗；盧秀燕（左3）回應說，等對方告等很久了，這剛好可以讓檢調向社會大眾說明。（盧秀燕競選團隊提供）中央社記者蘇木春傳真　107年9月7日
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