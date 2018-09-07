美麗海灣迎中秋 澎湖動員擴大淨灘

澎湖縣政府為迎接中秋節和世界最美麗的海灣年會，7日動員全縣24個單位在澎湖本島和離島各海灘擴大淨灘，澎湖縣長陳光復（前左）等人在烈日下與民眾一起撿拾海漂廢棄物，讓海岸線回復昔日的美麗沙灘。中央社 107年9月7日
（中央社澎湖縣7日電）澎湖縣政府為迎接中秋節和世界最美麗的海灣年會，今天動員全縣24個單位在澎湖本島和離島各海灘擴大淨灘活動，2個小時約清理出10噸垃圾，讓海岸線回復往日的美麗沙灘。
今年是國際海灣年，澎湖縣政府環保局為迎接即將到來的中秋節，以及將於9月27日登場的世界最美麗海灣組織年會，今天舉辦「海好有你」同步擴大淨灘活動，動員府會機關、台電尖山電廠等事業機構、學校、岸巡與公所等24個單位1700多人，在本島與離島等海灘進行淨灘活動，這是澎湖地區歷年來淨灘規模與幅員最大的一次。
澎湖縣長陳光復、副縣長林皆興、議長劉陳昭玲、縣府秘書長胡流宗、白沙鄉長莊美李、電廠廠長歐致誠、環保局長馬金足等人也都挽起衣袖，赴各海岸線與民眾一起在烈陽下進行淨灘，撿拾海漂的瓶瓶罐罐、塑膠瓶與漂流木等海廢漂流物。
馬金足表示，今天澎湖全縣5鄉1市24處海岸線沙灘，在近2個小時的淨灘下，共清理出海漂垃圾近10噸，其中資源回收約3.1噸，一般垃圾約6.1噸，分別由各鄉市清潔隊清運處理。（編輯：陳俊碩）1070907
澎湖縣政府為迎接中秋節和世界最美麗的海灣年會，7日動員全縣24個單位在澎湖本島和離島各海灘擴大淨灘，讓海岸線回復往日的美麗沙灘。中央社 107年9月7日
澎湖縣政府環保局為迎接中秋節與將登場的世界最美麗海灣組織年會，7日舉辦「海好有你」同步擴大淨灘活動，動員全縣24個單位在澎湖本島和離島各海灘進行淨灘，撿拾海廢漂流物。中央社 107年9月7日