美麗海灣迎中秋 澎湖動員擴大淨灘

澎湖縣政府為迎接中秋節和世界最美麗的海灣年會，7日動員全縣24個單位在澎湖本島和離島各海灘擴大淨灘，澎湖縣長陳光復（前左）等人在烈日下與民眾一起撿拾海漂廢棄物，讓海岸線回復昔日的美麗沙灘。中央社 107年9月7日

（中央社澎湖縣7日電）澎湖縣政府為迎接中秋節和世界最美麗的海灣年會，今天動員全縣24個單位在澎湖本島和離島各海灘擴大淨灘活動，2個小時約清理出10噸垃圾，讓海岸線回復往日的美麗沙灘。



今年是國際海灣年，澎湖縣政府環保局為迎接即將到來的中秋節，以及將於9月27日登場的世界最美麗海灣組織年會，今天舉辦「海好有你」同步擴大淨灘活動，動員府會機關、台電尖山電廠等事業機構、學校、岸巡與公所等24個單位1700多人，在本島與離島等海灘進行淨灘活動，這是澎湖地區歷年來淨灘規模與幅員最大的一次。



澎湖縣長陳光復、副縣長林皆興、議長劉陳昭玲、縣府秘書長胡流宗、白沙鄉長莊美李、電廠廠長歐致誠、環保局長馬金足等人也都挽起衣袖，赴各海岸線與民眾一起在烈陽下進行淨灘，撿拾海漂的瓶瓶罐罐、塑膠瓶與漂流木等海廢漂流物。



馬金足表示，今天澎湖全縣5鄉1市24處海岸線沙灘，在近2個小時的淨灘下，共清理出海漂垃圾近10噸，其中資源回收約3.1噸，一般垃圾約6.1噸，分別由各鄉市清潔隊清運處理。（編輯：陳俊碩）1070907





澎湖縣政府為迎接中秋節和世界最美麗的海灣年會，7日動員全縣24個單位在澎湖本島和離島各海灘擴大淨灘，讓海岸線回復往日的美麗沙灘。中央社 107年9月7日