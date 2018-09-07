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消防演練 帶隊官：把弟兄平安帶回家

發稿時間：2018/09/07 13:11

最新更新：2018/09/07 13:51

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zoom in 內政部消防署與高雄市消防局7日舉辦消防救災演練，演練假設狀況為總樓板面積達2萬6000多坪的高雄市林皇宮餐廳3樓廚房發生火災，消防局119受理後指派消防人員前往搶救。中央社記者陳朝福攝　107年9月7日內政部消防署與高雄市消防局7日舉辦消防救災演練，演練假設狀況為總樓板面積達2萬6000多坪的高雄市林皇宮餐廳3樓廚房發生火災，消防局119受理後指派消防人員前往搶救。中央社記者陳朝福攝　107年9月7日

（中央社記者陳朝福高雄7日電）內政部消防署與高雄市消防局今天舉辦消防救災演練，展示防災新科技確保救災安全和效率。參與帶隊官說，火場瞬息萬變，出任務就要把打火弟兄平安帶回家。

演練假設狀況為總樓板面積達2萬6000多坪的高雄市林皇宮餐廳3樓廚房發生火災，餐廳員工曾啟動自衛消防編組仍無法撲滅火勢，消防局119受理後指派消防人員前往搶救。

餐廳3樓廚房發生火災時，餐廳的防災監控系統也透過設置的消防安全設備及防災系統，接受到火警訊號後自動通報119系統，由119回撥確認發生火災並通報消防分隊前往搶救。

救災與救護人員抵達火場後，先透過防災新科技餐廳火警圖控盤和數位化無線電系統，獲悉餐廳內火災位置、危險物品存放區，並可連結無線電系統即時影像顯示，讓指揮官對火場內部狀況瞭若指掌。

為確保火場內救災的打火弟兄安全，一旦現場消防人員遇險或受困時，可立即啟用無線電求救功能，利用無線電SOS按鍵進行手動啟動求救功能，無線電發出約104分貝的聲響警報，並利用數位無線將求救訊息傳送同頻道的人員，指揮官及搶救人員第一時間即可從無線電螢幕上得知受困人員為誰，同時啟動緊急救援小組搶救。

經過救災與救護人員及餐廳員工合作，終於撲滅火勢與救出受困人員，高雄市消防局運用的火警圖控盤等防災新科技設備，不僅確保救災人員安全，也提高救災效率。

帶隊官表示，接獲火警通報後，打火弟兄身先士卒衝向火場搶救人命，但面對火場瞬息萬變的狀況，提升指揮官掌握現場情形和救災人員臨場應變能力很重要，尤其出任務時，最高原則就是要把打火弟兄平安帶回家。

救災人員也說，加強演練要確保救災「萬無一失」，否則就「一失萬無」，強化消防救災人員受困等狀況應變能力，以及火場指揮官的應變能力更重要。

高雄市消防局希望透過演練，結合民間消防公司最新防災科技，即時掌握正確的災情資訊，提供現場指揮官研判分析，以明確顯示火場地址、起火位置圖及平面圖，作為搶救策略擬定與戰術部署作業考量，強化大型空間火災指揮搶救能力及確保救災人員安全。（編輯：陳俊碩）1070907

內政部消防署與高雄市消防局7日舉辦消防救災演練，展示防災新科技，確保救災安全和效率。圖為餐廳火警圖控盤，可了解餐廳內火災位置、危險物品存放區。中央社記者陳朝福攝　107年9月7日內政部消防署與高雄市消防局7日舉辦消防救災演練，展示防災新科技，確保救災安全和效率。圖為餐廳火警圖控盤，可了解餐廳內火災位置、危險物品存放區。中央社記者陳朝福攝　107年9月7日
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