市場掃街 蘇貞昌：用認真態度感動市民

民主進步黨新北市長參選人蘇貞昌（前右）7日前往三重力行市場掃街拜票。蘇貞昌表示，現在他經常在掃街，希望透過緊握每一雙手，用最認真的態度，爭取市民朋友的支持。中央社記者林長順攝 107年9月7日

（中央社記者林長順新北7日電）民主進步黨新北市長參選人蘇貞昌今天前往三重力行市場掃街拜票。他表示，希望透過緊握每一雙手，用最認真的態度，爭取市民朋友的支持。



蘇貞昌由立法委員高志鵬、新北市議員李坤城、李余典、陳啟能、鄭金隆、邱婷蔚、李倩萍等人陪同，前往力行市場拜票。他穿著藝術家朱銘致贈的polo衫，與攤商及民眾握手致意。



蘇貞昌說，現在他經常在掃街，從清晨到夜市，這是20天來的第26個市場，他希望每一雙手都能握到，所以一掃常常是2、3個小時，這樣認真的態度與充滿活力的精神，相信掃街時民眾也能感受到。



蘇貞昌行經一間水果攤時，老闆拿出特別準備的鳳梨，親自送給蘇貞昌，還有熱情的金紙行老闆拿出蘇貞昌競選縣長連任時的珍藏書籍「一萬燭光的蘇貞昌」，給蘇貞昌簽名，連誇蘇貞昌「會做事」，同時預祝蘇貞昌高票當選。



蘇貞昌掃街經過一間菜攤，看見一隻紅貴賓充當「代班店長」幫老闆顧店，愛狗的蘇貞昌吹起口哨和小狗互動展現十足的親和力，「代班店長」也握手回應，逗趣的模樣連旁人都直呼好萌。（編輯：梁君棣）1070907