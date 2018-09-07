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盧秀燕推首波政見 主張恢復老人健保補助

發稿時間：2018/09/07 14:37

最新更新：2018/09/07 15:22

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國民黨台中市長參選人盧秀燕（左6）7日偕同台中市議會國民黨團議員共同召開記者會，正式推出第一波市長政見CF，主張恢復老人健保補助。中央社記者郝雪卿攝　107年9月7日國民黨台中市長參選人盧秀燕（左6）7日偕同台中市議會國民黨團議員共同召開記者會，正式推出第一波市長政見CF，主張恢復老人健保補助。中央社記者郝雪卿攝　107年9月7日

（中央社記者郝雪卿台中7日電）國民黨台中市長參選人盧秀燕今天推出首波政見CF，主張恢復老人健保補助，減輕市民負擔。台中市新聞局長卓冠廷則說，市府改革補助以落實排富，但弱勢長輩完全不受影響。

盧秀燕今天偕同台中市議會國民黨團議員共同召開記者會，正式推出第一波市長政見CF，主要針對「盧秀燕主張恢復老人健保補助」來對台中市民做訴求。

盧秀燕表示，台中市政府不補助，就要由子女來負擔，台北市、新北市、桃園市、高雄市都有老人健保補助，她若當選市長，一定恢復65歲以上的老人健保補助，減輕年輕一代的經濟負擔。

盧秀燕說，老人健保補助每年經費約12億元，每月補助健保費自付額749元，受惠人數近16萬人，這不僅是老人長照的議題，也是家庭經濟的問題，更攸關年輕人的經濟負擔，老人健保補助不只是長輩的福利，更是全台中市民共同關心和期盼恢復的政策。

卓冠廷表示，市府改革老人健保補助是落實排富，但仍持續補助真正需要幫助的1萬2000名低收入及中低收入老人，弱勢長輩完全不受影響，並將節省下的經費以社會投資理念，把資源用在刀口上，全面提升老人福利，包括長青學苑倍增計畫、長照及樂齡等托老政策升級、擴充敬老愛心卡功能。

卓冠廷指出，目前6都中，除台中巿、高雄巿增列實質排富條款外，新北市的老人健保補助也僅提供給65歲以上中低收入戶長輩，而台北巿提高補助年齡至70歲，顯見各縣巿對這項補助措施的限縮，已是大勢所趨。（編輯：陳俊碩）1070907

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