身障導演捐電影票 讓弱勢免費看電影

有「牛角導演」之稱的陽靖（前右4），7日在新竹市國際影城舉辦「愛情線索2－奇妙關係」新竹市首映暨贈票社福團體記者會，捐贈3600張電影票給地方社福團體，希望幫助更多人。中央社記者魯鋼駿攝 107年9月7日

（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）天生肢障的導演陽靖，曾罹患憂鬱症，靠著信仰走出低潮，選擇拍攝電影鼓勵他人，今年推出「愛情線索2-奇妙關係」，並贈票給弱勢團體，希望幫助更多人。



有「牛角導演」之稱的陽靖，今天在新竹市國際影城舉辦「愛情線索2-奇妙關係」新竹市首映暨贈票社福團體記者會，捐贈3600張電影票券給地方社福團體，由新竹市政府社會處副處長魏幸雯代表受贈，提供弱勢民眾免費欣賞電影。



陽靖表示，他因外表與一般人不同，從小受到歧視，曾經歷憂鬱症的痛苦低潮，後來透過信仰改變自己，並決定透過電影來幫助更多人。



陽靖說，10年前開始籌拍電影「愛情線索」，5年後在全台各地上映，不過起初票房不佳，經過上千場的演講、宣傳，才讓更多人看到電影，慢慢累積到15萬觀看人次，票房達新台幣3000萬元，感動不少人。



陽靖說，「愛情線索2-奇妙關係」主要是對人與人之間的關係做了較深入的探討，包括夫妻、男友朋友之間的愛情關係，還有親子關係、勞資關係等，希望能夠透過電影改善民眾的人際關係，讓生活更美好。



陽靖說，拍電影的目的就是希望幫助人，曾有社福團體告訴他，有許多弱勢朋友很少機會能進到電影院看電影，所以他希望能從弱勢團體開始，讓他們有機會到影廳享受看電影的氛圍。



魏幸雯表示，感謝牛角導演捐贈9月7日晚間7時、9月8日下午2時30分在新竹市國際影廳放映的360張電影票券，將提供給新竹市社福團體，包括身障、老人或孩童們，另外也提供給志工們一起觀賞探討人際關係的電影，讓城市更溫暖。（編輯：張銘坤）1070907