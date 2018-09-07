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花蓮文旦尬麻豆文旦 柚啤酒柚皮糖助陣

發稿時間：2018/09/07 15:09

最新更新：2018/09/07 15:51

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花蓮縣政府7日舉行文旦柚上市記者會，副縣長蔡運煌（後中）推廣促銷品質優良的文旦柚，花蓮各農會也同步發表文旦柚啤酒、柚冰砂、柚皮糖等加工商品，展現文旦柚的經濟價值。中央社記者李先鳳攝　107年9月7日花蓮縣政府7日舉行文旦柚上市記者會，副縣長蔡運煌（後中）推廣促銷品質優良的文旦柚，花蓮各農會也同步發表文旦柚啤酒、柚冰砂、柚皮糖等加工商品，展現文旦柚的經濟價值。中央社記者李先鳳攝　107年9月7日

（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）花蓮文旦柚進入採收期，縣府今天在文旦柚上市記者會推廣花蓮文旦，強調品質更勝麻豆文旦柚；花蓮各農會也同步發表文旦柚啤酒、柚冰沙、柚皮糖等。

根據行政院農業委員會農糧署資料顯示，花蓮縣文旦柚種植面積約為1066公頃，約占全台種植面積1/4，主要產區為瑞穗鄉和玉里鎮。由於氣候穩定，今年產量突破2萬公噸。花蓮縣副縣長蔡運煌主持記者會，為花蓮文旦柚品質掛保證，強調品質更勝麻豆文旦柚。

花蓮縣農業處長羅文龍表示，日前在產地瑞穗鄉舉辦文旦柚評鑑活動，發現今年品質優，比往年更好、甜度更高。其中金牌柚農陳登豐獨特秘方就是使用芝麻粕、黃豆渣等來施肥，悉心照顧，他的文旦柚早已訂購一空，所以只要農友種出品質好的農作，就不用擔心銷不出去。

花蓮各農會也在記者會中發表文旦柚加工商品，如文旦柚啤酒、柚皮糖、柚冰沙、文旦柚酥、青柚燒等，展現文旦柚的經濟價值。其中東豐拾穗有機農場與廠商研發的文旦柚啤酒令人眼睛一亮。農場負責人曾國旗說，希望提升文旦柚的價值，做成加工品後，可以利用在更多食品上，也延長保存時間。（編輯：吳佳穎）1070907

花蓮文旦柚進入採收期，縣府7日舉行文旦柚上市記者會，推廣促銷品質優良的文旦柚，花蓮各農會也同步發表文旦柚加工商品。中央社記者李先鳳攝　107年9月7日花蓮文旦柚進入採收期，縣府7日舉行文旦柚上市記者會，推廣促銷品質優良的文旦柚，花蓮各農會也同步發表文旦柚加工商品。中央社記者李先鳳攝　107年9月7日
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