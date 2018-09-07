市場改建案 吳音寧：不希望成為政治提款機

（中央社記者劉建邦台北7日電）第一果菜批發市場改建案風波延燒，北農總經理吳音寧今臉書提到「我不是候選人，當然更不希望成為誰的政治提款機」，攸關農產運銷重大公共建設，集思廣益，才能研擬出更好方案。



台北市政府和台北農產運銷公司針對第一果菜批發市場改建案不同調，引發後續風波。



吳音寧今天下午透過臉書（Facebook）發文，內容提及「政治是眾人之事，但我不是候選人，不會是選戰的工具，當然更不希望成為誰的政治提款機。」



吳音寧臉書全文內容如下，政治是眾人之事，但我不是候選人，不會是選戰的工具，當然更不希望成為誰的政治提款機。



我無意去挑戰誰，甚或激怒誰，攸關農產運銷的重大公共建設，議題的討論，沒有體制內外的問題，集思廣益，才能夠研擬出更好的方案。



迄今仍不習慣有時自己成為媒體焦點，我不擅政治攻防，臨場反應也不夠機敏，不少友人、農民朋友擔心我被貼標籤，被不實的揣測傷害，但我仍會秉持初衷，只要是對的事，就會奮勇向前 ，拼力去爭取、去說服，在此工作崗位上將每一天都當最後一天在努力。



因為人的生命有限，甚或脆弱無常，但我相信有意義的事情終會留下⋯⋯。



感謝各界夥伴們相挺，我們一起繼續為台灣的進步打拼！



下禮拜一我會去市府的雙首長會議講述公司的需求建議，加油。（編輯：李亨山）1070907