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中市推動iBike 600計畫 落實低碳城市

發稿時間：2018/09/07 15:41

最新更新：2018/09/07 16:21

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台中市議會7日進行交通地政業務諮詢，市議員謝明源（右起）、翁美春、邱素貞、陳淑華等人關心iBike站點目前分布情形，建議交通局要考量通勤及轉乘需求等因素，布點設站。中央社記者郝雪卿攝　107年9月7日台中市議會7日進行交通地政業務諮詢，市議員謝明源（右起）、翁美春、邱素貞、陳淑華等人關心iBike站點目前分布情形，建議交通局要考量通勤及轉乘需求等因素，布點設站。中央社記者郝雪卿攝　107年9月7日

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市政府在「自行車369」計畫達標後，交通局長王義川今天表示，將持續推動「iBike 600」計畫，讓iBike租借更便利，以落實台中低碳城市精神。

台中市議會今天進行交通地政業務諮詢，市議員翁美春、邱素貞、陳淑華、謝明源等人都關心iBike站點目前分布情形，建議交通局要考量區域特性、人口密度、通勤及轉乘需求等因素，布點設站。

翁美春指出，期盼豐原的「百里環城自行車道系統計畫」，早日完成，可以結合豐原大道自行車道，接東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、旱溪自行車道及潭雅神綠園道，不少自行車友都很期待。

邱素貞則關心東區、南區iBike設站狀況，並提議在228公園、東區公所、東英公園、工學園道忠明南路口、南區公所、大慶車站都設置新站點。謝明源也說，結合附近特色商家、景點規劃完整的鐵馬旅遊地圖，帶動台中的自行車旅遊風氣。

王義川表示，在「自行車369」計畫達標後，接續推動「iBike 600」計畫，租賃站將在2022年前倍增至600站，讓iBike租借更便利，也讓台中更落實低碳城市精神。

王義川指出，未來新設站點，將按照人口比例持續於全市廣設，新站點目前都還在選擇階段，並徵求各界意見，包含上一期工程有提出但額度不夠的站點，都可重新評估。

觀光旅遊局長陳盛山表示，豐原百里環城自行車道目前共有69公里已完工，預計在109年可完成113公里，將於明年4、5月完成；甲后線自行車道也將於明年3、4月完成。（編輯：陳俊碩）1070907

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