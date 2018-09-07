不只紅豆讚 萬丹米食文化底蘊深厚

屏東萬丹鄉不僅被稱為「紅豆故鄉」，也是米食之鄉，米食文化底蘊深厚，8日將辦米食文化活動。（萬丹采風社提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年9月7日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）屏東萬丹鄉紅豆面積冠全台，被稱為「紅豆故鄉」，但萬丹鄉的稻米面積1400多公頃全屏東最大，也是米食之鄉，米食文化底蘊深厚，明天將辦米食文化活動，呈現萬丹的米食文化。



萬丹紅豆聞名全台，紅豆餅成了萬丹特色美食，萬丹也是屏東的稻米之鄉，萬丹的米食文化是底蘊非常深厚的常民文化。



萬丹采風社今年首次接辦萬丹米食活動，前社長李錦和說，早年萬丹平原除靠近隘寮溪河畔有地下泉水外，下淡水溪旁有河水，萬丹廣安、田厝、下社皮地區在豐富水源灌溉下，遍地是金黃色稻穗，萬丹早年有「金廣官（寓意廣安富饒多官）、銀田厝，下社皮人人富」的俚語。



李錦和說，民國16年（昭和2年）萬丹水利組合成立後，興築萬丹水圳灌溉萬丹平原，讓萬丹稻作產量激增，栽培面積1400公頃佔全屏東1/4強，有屏東糧倉的美譽。



日治時代，萬丹鄉民李劣改良創新了不少農具，李錦和說，幾乎一半以上南台灣用的農具都是李劣發明或改良的，而且他對於作物的育種和栽培都有研究，品質好產量多，所產稻穀送給日本天皇享用，日本天皇送給他8等勳章，所耕作的稻田稱為「獻穀田」，插秧或收成時，日本人會派祭師在田裡舉行祈福儀式。



李錦和表示，李氏家族在萬丹開設振吉鐵工廠，民國38年李劣在高雄創立振吉電化廠股份有限公司，42年擴廠以「電光牌」為商標產製熱水器、廚房設備及安全帽等行銷國內外。



這次活動將展示李劣發明或改良的萬丹古農具文物正條密植化格器、雙翻牛犁、風車鼓及脫穀機等等，這些古農具平常在萬丹文化館收藏。



除此外，李錦和表示，光復初期鄉民李角創作許多與富裕的萬丹生活息息相關的歌曲，例如「農家婦」、「牽龜落（水土）」及「小溪邊的約束」等等，當時因白色恐怖李角被捉去關了幾天，後來他低調沒有發表這些歌曲，明天將在米食文化活動中由采風社的王澤煌重現這些歌，帶大家重返當時的年代。



明天的活動從下午4時到晚上8時，在萬丹街後角大憲宮舉辦，同時還辦「米食饗宴」，將有萬丹鄉的傳統米食紅龜粿、剉米苔目、萬丹飯湯、鹹粿、碗粿、九層糕等與民眾分享，現場並將優勝鹹粿500份提供鄉親免費品嚐。（編輯：翁翠萍）1070907





萬丹采風社今年首次接辦萬丹米食活動，這次活動將展示萬丹鄉民李劣當年發明改善插秧速度的萬丹古農具文物正條密植化格器。（萬丹采風社提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年9月7日