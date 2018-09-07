姚文智參訪台中綠川 借鏡河川整治經驗

民進黨台北市長參選人姚文智（前右2）7日南下台中，在市長林佳龍（前右）等人陪同下參訪綠川水岸廊道，並表示台中綠川整治計畫值得借鏡。中央社記者蘇木春攝 107年9月7日

（中央社記者蘇木春台中7日電）民進黨籍台北市長參選人姚文智今天由台中市長林佳龍陪同參訪「大車站」計畫、綠川與東協廣場，姚文智說他提出整合都更與水岸的淡水河「Skyline計畫」，台中綠川值得借鏡。



台中市政府推動中區舊城區再生，規劃「大車站」、「綠柳川」與「文化復興」三大計畫，其中大車站計畫將台中車站廣場規劃為文化空間，打造轉運中心、立體停車場及空橋系統解決停車問題；綠柳川計畫將綠川與柳川重新整治，成為新興的綠色廊道；文化復興計畫將周邊老建物再利用與提供青創，讓歷史景點串連。



也是民進黨籍立法委員的姚文智，今天由林佳龍與立委蘇治芬、吳思瑤、黃國書等陪同，到台中車站參訪「大車站」計畫，並到附近的綠川與東協廣場巡禮。



姚文智受訪說，這是市政觀摩學習之旅，看到台中市長林佳龍在短短三年多就成功整治綠柳川，整治計畫考量周邊商業與文化，對有百年歷史的櫻橋保存及污水截流淨化，甚至延伸到中興大學的康橋計畫，除大車站周邊，綠柳川也成為台中重要的觀光休閒命脈。



姚文智指他在台北市淡水河河岸規畫整合都更與水岸的「Skyline計畫」，希望有機會讓淡水河復甦，基隆河考慮松山機場遷移後規劃基隆河岸大跨堤計畫，創造結合水岸與公園的風景，台北該學習台中效率。



林佳龍說，城市河川治理非常重要，台中經驗很樂於給台北市未來參考，事實上他也參考姚文智以前的高雄河川治理經驗，高雄因愛河整治使整個都市不只美麗，市民也有光榮感，綠柳川治理也讓台中人恢復信心。



林佳龍指出，他剛當選市長就到中區宣布河川治理計畫，今年2月綠川開幕時，行政院長賴清德到場說是化腐朽為神奇，綠柳川是台灣河川整治的典範，也看到不分黨派與顏色的政治人物都來參考經驗，台北有最好的條件，能夠用河川治理來讓城市翻轉。



媒體問，林佳龍下周將會面台北市長柯文哲宣傳台中花博，是否影響姚文智選情？姚文智指台中辦花博是大事，林佳龍到各縣市宣傳，其實代表民進黨在各地執政努力與表現的成績，這樣的努力應該要往正向去看。（編輯：翁翠萍）1070907