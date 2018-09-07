日月潭萬人泳渡16日登場 44國參加創紀錄

第36屆日月潭萬人泳渡將於16日登場，南投縣政府7日舉行記者會，縣長林明溱（左5）表示，今年活動以達到安全第一、泳出健康、觀光首都、閃耀國際為目標，也歡迎民眾隨時到南投各大風景區旅遊、運動、休閒渡假。中央社記者蕭博陽南投縣攝 107年9月7日

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）日月潭萬人泳渡16日舉行，今年共有2萬1996人報名，其中，有44國共1148名外籍泳客，創下泳渡開辦至今36年最多參加國家紀錄。



第36屆日月潭萬人泳渡16日登場，南投縣政府今天舉理記者會，縣長林明溱宣布，今年共2萬1996人參加，其中，外籍泳客來自44國共1148人，創36年最多國家數，代表萬人泳渡已是世界級體育活動。前總統馬英九將再度挑戰，前副總統吳敦義也會參與放流總統魚苗。



林明溱說，萬人泳渡經縣政府、埔里四季早泳會每年不斷創新推廣，今年以達成安全第一、泳出健康、觀光首都、閃耀國際為目標，也歡迎國內、外參加者活動結束後，再到南投各大風景區旅遊，南投擁有好山好水，歡迎民眾隨時回來旅遊、運動、休閒渡假。



林明溱表示，活動由16日上午7時30分在水社碼頭的總統魚苗放流揭幕，他與馬英九、吳敦義等人與明潭國中、國小學生將施放一萬尾魚苗，象徵水庫生態源源不絕；身障泳客上午7時30分第一波出發、上午8時30分為選手鳴槍，自朝霧碼頭下水游到伊達邵碼頭上岸，全程水道線距離約3000公尺。



除16日萬人泳渡，日月潭公開水域游泳錦標賽及泳渡挑戰組15日登場，中華民國游泳協會表示，日月潭是國內最適合舉辦國際長泳賽的場域，希望使日月潭成為國際游泳總會的世界馬拉松游泳系列賽積分站認可賽事，去年12月通過國際泳總認可，要求先辦測試邀請賽，若舉辦順利與安全無虞，2019年到2021年將在日月潭正式登場。（編輯：梁君棣）1070907