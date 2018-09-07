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高雄擱淺貨輪完成抽油 擬後續拖救移除

發稿時間：2018/09/07 17:15

最新更新：2018/09/07 17:37

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5艘外籍貨輪8月底在高雄港外海擱淺，近日展開殘油抽除作業，4艘已在日前完成，剩下一艘「昌龍68」輪因擱淺處遍布礁岩，至7日才完成抽除殘油。（高雄港務分公司提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年9月7日5艘外籍貨輪8月底在高雄港外海擱淺，近日展開殘油抽除作業，4艘已在日前完成，剩下一艘「昌龍68」輪因擱淺處遍布礁岩，至7日才完成抽除殘油。（高雄港務分公司提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年9月7日

（中央社記者程啟峰高雄7日電）5艘外籍貨輪8月23日擱淺高雄港外海，經連日進行殘油抽除作業，今天全數完成，其中擱淺於高雄港一港口南堤的「飛龍」輪明天將進行拖救，其餘4艘也將研擬後續移除計畫。

除污作業人員趁近日風浪緩和，加速進行高雄港外的5艘船舶佈放攔油索及油料抽除作業。繼「飛龍」輪、「安利669」、「太倉湖」及「順泓」輪日前殘油全數抽除後，擱淺柴山外海的「昌龍68」輪今天上午將船上存油也抽除完畢。

至於擱淺船舶後續拖救移除作業，高雄港務分公司指出，擱淺於高雄港一港口南堤的「飛龍」輪正進行加壓浮揚作業，預計以拖船帶纜後，將利用明天或9日清晨海水漲潮至高水位時實施拖救。

高雄港務公司表示，「順泓」輪與「昌龍68」輪拖救團隊正進行水下檢查船體狀況，預計明天完成船體水下檢查報告，並研擬拖救移除可能方案。另拖救團隊將對「安利669」輪進行堵漏、排水、抽水及水文調查作業後，預計9日上午海水漲至最高潮位時實施拖救。

高雄港務公司指出，「太倉湖」輪由於船艙破損嚴重，船東希望進行船體浮揚後拖救，目前尋求洽國外廠商協助拖救可行性。（編輯：李亨山）1070907

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