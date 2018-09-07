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雲林食藝慶典10月登場 赴東京9月旅展宣傳

發稿時間：2018/09/07 17:26

最新更新：2018/09/07 17:37

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雲林縣政府2018食藝慶典系列活動「千人辦桌–雲遊國際食藝交流」將在11月登場，環球科大餐飲廚藝系7日搶先發表以在地食材製作的多道佳餚，歡迎民眾到雲林賞美景也品美食。中央社記者葉子綱攝 107年9月7日雲林縣政府2018食藝慶典系列活動「千人辦桌–雲遊國際食藝交流」將在11月登場，環球科大餐飲廚藝系7日搶先發表以在地食材製作的多道佳餚，歡迎民眾到雲林賞美景也品美食。中央社記者葉子綱攝 107年9月7日

（中央社記者葉子綱雲林縣7日電）雲林縣政府「雲遊3林」計畫今年將劃上完美句點，特別推出「食藝慶典」系列活動包括雲遊國際千人辦桌，20日將前進東京旅展，邀國際遊客來雲林暢遊3林特色景點與品嚐美食。

雲林縣長李進勇及各界中午在環球科技大學，出席餐飲廚藝系教授郭木炎等知名主廚推出10道創意特色料理的發表會，並宣告「食藝慶典」系列活動正式展開，觀光結合在地佳餚，邀民眾來雲林賞美景、品美食。

李進勇表示，雲林縣爭取交通部觀光局補助執行「雲遊3林」台三線城市斗六、林內和古坑的觀光推動計畫，遊客中心等建設接近完成，為讓計畫劃上完美句點，縣府規劃「食藝慶典」系列活動從10月展開，結合觀光與用在地食材製作的佳餚，邀民眾見證雲林之美。

食藝慶典活動焦點在11月10日古坑綠色隧道公園草坪「千人辦桌—雲遊國際食藝交流」，以「起雞慶豐收」主題推出價值超過新台幣1萬元的10道佳餚，一桌只需3688元就可享美味，即將開放網路訂桌限量100桌。

令人食指大動的10道食藝佳餚，有黑蒜土雞、海鮮拼盤、酸菜龍鰻、咖啡焗排、絲瓜文蛤等，雲林海邊到山林獨有的在地食材融合成一道道美味。

雲林縣政府文化處長林孟儀指出，食藝慶典系列活動「五感心旅遊」主題遊程，從10月6日起逢每週六日，為期一個月的一日遊行程，將帶引民眾走進斗六、林內與古坑的私房景點，體驗農作、生態及文創。

林孟儀表示，「食藝慶典」系列活動9月12日中午12時起開放網路報名，限量訂桌額滿為止，相關訊息歡迎查詢活動官網或「慢遊雲林」臉書粉絲專頁。（編輯：翁翠萍）1070907

雲林縣政府執行「雲遊3林」觀光推動計畫，將在10月展開「食藝慶典」系列活動，邀民眾見證雲林之美。圖為雲林古坑的孟宗竹林美景。（資料照片）中央社記者葉子綱攝　107年9月7日雲林縣政府執行「雲遊3林」觀光推動計畫，將在10月展開「食藝慶典」系列活動，邀民眾見證雲林之美。圖為雲林古坑的孟宗竹林美景。（資料照片）中央社記者葉子綱攝　107年9月7日
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