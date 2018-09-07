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海巡署金大策略聯盟 合作創造雙贏

發稿時間：2018/09/07 17:26

最新更新：2018/09/07 18:46

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海洋委員會海巡署金馬澎分署分署長廖德成（左）與金門大學校長陳建民（右）7日簽署策略聯盟意向書，雙方將在招生和招募方面加強合作，達到人才培育與經營發展目標。中央社記者黃慧敏攝　107年9月7日海洋委員會海巡署金馬澎分署分署長廖德成（左）與金門大學校長陳建民（右）7日簽署策略聯盟意向書，雙方將在招生和招募方面加強合作，達到人才培育與經營發展目標。中央社記者黃慧敏攝　107年9月7日

（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）海洋委員會海巡署金馬澎分署與金門大學今天簽署策略聯盟意向書，雙方在招生和招募方面共同合作，並建立學術研究機制，增進學術實務交流，達到人才培育與經營發展目標。

簽約儀式下午在金門大學理工大樓301會議室舉行，由金馬澎分署分署長廖德成與金大校長陳建民簽訂。金大一級主管和金馬澎分署副署長王正信等人見證。

陳建民表示，金門地理位置四周環海，居民生活與發展和海洋的關係密切；金大在海洋教學和研究方面，不僅有專業的師資和課程的開設，很多學生畢業後投入海巡事務的工作，承擔起社會治安、海岸巡防、查緝走私、打擊犯罪及維護國土安全。

現在在金大進修者的海巡人員約有60多人，已畢業的也有50餘人，陳建民期盼未來有更多優秀海巡人員到校進修，增進專業學識和技能，達到終身學習效能。

廖德成指出，金門大學學風鼎盛，在海洋、海岸領域方面卓然有成，會鼓勵海巡人員工作之餘，利用金大多元教育資源和優良師資，充實自我、提升專業職能。他同時歡迎金大學生畢業後能投入海巡行列，一起提升海巡素質，服務國家。

巧合的是，陳建民和廖德成是中央警察大學前後期同學，這也是兩人闊別30多年後首次合作。

金大表示，這次簽約內容包括，雙方共同規劃、推行學術合作和人才培育，共同舉辦學術研討會；依海巡需求開辦相關進修學位、證照學程，並協助學生了解海巡相關資訊。此外，海巡署也將提供金大學生專題研究、參訪與募兵就業觀摩機會等。（編輯：梁君棣）1070907

海洋委員會海巡署金馬澎分署分署長廖德成（左）與金門大學校長陳建民（右）7日在各方見證下正式簽署策略聯盟意向書，雙方將共同規劃、推行學術合作和人才培育。中央社記者黃慧敏攝　107年9月7日海洋委員會海巡署金馬澎分署分署長廖德成（左）與金門大學校長陳建民（右）7日在各方見證下正式簽署策略聯盟意向書，雙方將共同規劃、推行學術合作和人才培育。中央社記者黃慧敏攝　107年9月7日
海洋委員會海巡署金馬澎分署分署長廖德成（左5）與金門大學校長陳建民（中）7日簽署策略聯盟意向書，鼓勵海巡人員工作之餘，利用金大教育資源，充實自我、提升專業職能，同時延攬學子加入海巡行列。中央社記者黃慧敏攝　107年9月7日海洋委員會海巡署金馬澎分署分署長廖德成（左5）與金門大學校長陳建民（中）7日簽署策略聯盟意向書，鼓勵海巡人員工作之餘，利用金大教育資源，充實自我、提升專業職能，同時延攬學子加入海巡行列。中央社記者黃慧敏攝　107年9月7日
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