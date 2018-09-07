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大啖海鮮配啤酒 15日八斗子開趴

發稿時間：2018/09/07 17:36

最新更新：2018/09/07 17:51

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「星晨碼頭海鮮啤酒趴」15日下午4時起在基隆八斗子觀光漁港廣場登場，歡迎民眾攜家帶眷前來吃海鮮、喝啤酒。（飲酒過量有害健康，翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真　107年9月7日「星晨碼頭海鮮啤酒趴」15日下午4時起在基隆八斗子觀光漁港廣場登場，歡迎民眾攜家帶眷前來吃海鮮、喝啤酒。（飲酒過量有害健康，翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真　107年9月7日

（中央社記者王朝鈺基隆市7日電）邁入第3年的「星晨碼頭海鮮啤酒趴」15日下午4時起在基隆八斗子觀光漁港廣場登場，歡迎民眾攜家帶眷前來迎海風，大啖海味、大口喝啤酒，隨著音樂感受熱情的盛夏夜晚。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，由基隆區漁會、昇鴻建設共同主辦的「星晨碼頭海鮮啤酒趴」，15日現場將準備限量2000份海味雙鮮組合「酥炸黃金蟹、脆咪小蝦及啤酒一瓶」，每份優惠價新台幣200元，帶給民眾最物超所值的美味。

陳文欽說，活動推出的海味雙鮮組合，使用的黃金蟹為基隆彭佳嶼及東部海域特產，平均年獲量約400噸，捕撈後急速冷凍鎖住鮮甜，黃金蟹以酥炸方式呈現，加上基隆本港出產的赤蝦，兩種天然海味搭配啤酒一同享用，別有一番風味。

活動將於15日下午4時在基隆八斗子觀光漁港廣場熱鬧登場，現場除安排精彩的舞蹈外，還有樂團LIVE演唱及推啤酒杯及喝啤酒比賽，主辦單位更貼心規劃胖卡餐車和文創攤商進駐，更設置兒童歡樂遊戲出租區，有大型氣墊溜滑梯、兒童遙控電動車等，讓小朋友也能在大草皮盡情玩耍。

中央通訊社提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車。（編輯：張銘坤）1070907

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