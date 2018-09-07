秀在地DNA 地方創生特展14日登場

（中央社記者潘姿羽台北7日電）國發會2016年起推動地方創生，為了協助地方發揮特色、找到自己獨特DNA，今年持續辦理地方創生計畫成果聯合特展，讓地方政府彼此交流，也希望能提升民眾的認同感。



國發會指出，台灣面臨總人口減少、高齡少子化、人口過度集中大都市，以及鄉村發展失衡等問題，而「地方創生」將會是解藥之一，因為地方創生目的便是協助地方發揮特色，吸引產業進駐及人口回流，繁榮地方，進而促進城鄉及區域均衡適性發展。



不過國發會也說，要達到上述目標，地方創生必須超越社區總體營造、文化創意、甚至農村再生的層次；因此加強宣導與推廣，並讓地方政府可以發掘自己獨特的地方DNA相當重要。



國發會官員進一步說明，目前先透過「設計翻轉」的精神，將文創、設計概念導入地方，並找出較具特色、較成功的案例展出，今年便於9月14日至23日辦理「2018設計翻轉地方創生計畫成果聯合特展」，除了讓地方政府彼此觀摩學習，也希望參觀的民眾可以了解地方創生的概念，增加認同感。



基隆市本次展覽便以「海港山城廢校再生」為主題，以基隆港西岸罾仔寮山太平國小社區為創生實驗基地，媒合新創、跨界人才進駐，透過創新經濟來活絡山城社區。



宜蘭縣頭城鎮五漁村則結合漁村空間場域，將漁村議題與人串聯，發起系列講座、體驗遊程等活動，重塑漁村意象，並創造更多在地產業發展的可能性。（編輯：林沂鋒）1070907