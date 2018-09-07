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似媽媽細心照顧 月嫂成產婦堅強後盾

發稿時間：2018/09/07 18:42

最新更新：2018/09/07 18:51

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zoom in 高雄市社會局體貼產婦，開辦坐月子到宅服務，目前有服務員136人，已陸續服務3000多人，讓每個新手家庭在「月嫂」陪伴下學習照顧新生命，「月嫂」也成為新手爸媽的堅強後盾。（高雄市社會局提供）中央社記者陳朝福傳真 107年9月7日高雄市社會局體貼產婦，開辦坐月子到宅服務，目前有服務員136人，已陸續服務3000多人，讓每個新手家庭在「月嫂」陪伴下學習照顧新生命，「月嫂」也成為新手爸媽的堅強後盾。（高雄市社會局提供）中央社記者陳朝福傳真 107年9月7日

（中央社記者陳朝福高雄7日電）「讓我享有如母親疼愛般的照護」，產婦小玉（化名）再度申請坐月子到宅服務，今天盛讚坐月子到宅服務員阿蘭的貼心，如同多了一位媽媽的照顧，「月嫂」是產婦堅強的後盾。

產婦口中讚譽的「月嫂」，就是高雄市政府社會局首創的「坐月子到宅服務」方案，受過240小時專業訓練的第一線坐月子到宅服務員。

小玉表示，因家中廚房未設置廚檯，下廚時總是十分克難，但阿蘭不但克服設備困境，還經常將已燉好的補湯送至家中，讓她享有如母親疼愛般的照護。

阿蘭如慈母般細心服務，她說，服務總是以小玉的經濟狀況為第一優先，幫她選用當季新鮮又經濟實惠的食材滋補身體，彼此也結下了如母女般的情緣。

「月嫂」除了到府提供產婦客製化服務，協助婦嬰照護、坐月子餐點製作、簡易家事等，甚至在服務結束後，仍會持續關懷產婦現況和參與孩子的成長過程，讓受過服務的產婦直呼像多了一位媽媽照顧。

老一輩常說「女人做好月子，等於脫胎換骨」，高雄市社會局體貼產婦開辦坐月子到宅服務，目前有服務員136人，已陸續服務3000多人，讓新手家庭在「月嫂」陪伴下學習照顧新生命，成為新手爸媽的堅強後盾。

例如「月嫂」張瑞菁，非常了解產婦的辛苦和不適感，設身處地注意產婦身體變化與協助舒緩不適，由於體會夜晚照顧嬰兒而睡眠不足的艱苦，都盡所能分攤照顧責任與家務，讓產婦得以充分休息。

高雄市社會局鼓勵生育，除強化培訓「月嫂」服務產婦和新手家庭，如果新生兒家庭選擇不領取生育津貼，轉為享用免費坐月子到宅服務，第一胎享有免費80小時，第二胎免費160小時和第三胎免費240小時，並有「包月措施」，享有服務滿240小時打8折的優惠。（編輯：翁翠萍）1070907

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