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振興觀光 觀光局為墾丁辦海洋美食節

發稿時間：2018/09/07 19:08

最新更新：2018/09/07 19:21

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2018海洋美食節7日起至9日在屏東滿州小墾丁渡假村登場，7日並以「綠色海鮮」為主題，邀請多家飯店廚師以環保食材入菜，讓逾千名遊客一品在地美味佳餚。（小墾丁渡假村提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年9月7日2018海洋美食節7日起至9日在屏東滿州小墾丁渡假村登場，7日並以「綠色海鮮」為主題，邀請多家飯店廚師以環保食材入菜，讓逾千名遊客一品在地美味佳餚。（小墾丁渡假村提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年9月7日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）墾丁觀光不振，暑假遊客量跟去年比再下滑，9月又進入觀光淡季，交通部觀光局今天起連3天在墾丁舉辦「海洋美食節」，交通部次長張政源勉勵墾丁業者發展在地特色。

活動由交通部觀光局主辦，中華美食交流協會承辦，恆春半島近60家飯店參加，活動舉辦3天，今、明兩天並在小墾丁渡假村舉辦「綠色海鮮」辦桌活動，飯店免費招待住宿遊客享用墾丁凱撒飯店、福華飯店、福容飯店、小墾丁渡假村和亞曼達會館廚師料理的海鮮美食，兩天的海鮮美食品嚐都有1000多名遊客參加。

墾丁海洋美食節主打「綠色海鮮」，席中向遊客宣導吃當令當季魚類、盡量吃養殖魚類少吃大海捕捉魚類、吃常見魚種不要吃稀有魚種、吃白色魚種不要吃彩色魚種、不買長壽的大型掠食魚（因重金屬含量高）、不買非使用永續漁法捕的漁獲等等。

交通部次長張政源在開幕典禮致詞說，墾丁就是到海洋國家度假與濱海遊憩的代名詞，而美食是接觸全世界最方便的途徑，屏東有很優質的養殖技術，盼以屏東的綠色海鮮打入國際市場，因為海鮮要吃新鮮，就是要到墾丁，期勉綠色海鮮成為恆春半島的新魅力。

現場有恆春半島發展生態旅遊的社區與小農設攤，張政源一一參觀里德社區、港口社區、龍水社區、水蛙窟社區、社頂社區及後灣社區等的社區生態旅遊介紹，也品嚐社區美食港口茶、牧草餅、黑豆水及紅龜粿等。

張政源認為，墾丁社區生態旅遊很有特色，飯店可以與社區生態旅遊結合，越在地越國際，發展出墾丁的國際觀光特色。

海洋美食節並舉辦「美食競賽」，中華美食交流協會的評審7月、8月間一一到參加競賽的近60家飯店品評廚師的廚藝，競賽結果將在9日揭曉並舉行頒獎典禮。（編輯：翁翠萍）1070907

交通部次長張政源（右）7日南下屏東參加2018海洋美食節開幕首日活動，參觀現場擺攤的恆春半島社區攤位，力薦社區伴手禮。（小墾丁渡假村提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年9月7日交通部次長張政源（右）7日南下屏東參加2018海洋美食節開幕首日活動，參觀現場擺攤的恆春半島社區攤位，力薦社區伴手禮。（小墾丁渡假村提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年9月7日
2018海洋美食節以「High鮮吧！南台灣」為主軸，7日起在屏東滿州小墾丁渡假村登場，交通部次長張政源（左5）也出席開幕，歡迎民眾共襄盛舉。（小墾丁渡假村提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年9月7日2018海洋美食節以「High鮮吧！南台灣」為主軸，7日起在屏東滿州小墾丁渡假村登場，交通部次長張政源（左5）也出席開幕，歡迎民眾共襄盛舉。（小墾丁渡假村提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年9月7日
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