果菜市場改建案數據 柯文哲一時無法回應

（中央社記者劉建邦台北7日電）第一果菜批發市場改建案引發風波，台北市議員周柏雅總質詢時詢問市長柯文哲改建案編列總預算時程等細節，但柯文哲及4名官員一開始無法回應，經官員找資料後，才確定數據。



台北市議會今天召開總質詢，柯文哲及市府局處長列席，民進黨籍市議員周柏雅質詢時問柯文哲是否瞭解第一果菜批發市場改建案總預算金額。柯文哲答詢時說，約新台幣140億元。



周柏雅追問，北市府編列改建案總預算時程，要柯文哲查清楚，市場處長許玄謀、產業發展局長林崇傑立即前往答詢台協助，林崇傑提及，因預算分好幾筆，需要查詢。



周柏雅說，改建案是重大公共建設，預算高達140億元，北市府連何時通過預算都不清楚。柯文哲要求在台上的官員立即找資料，最後確定為106年度預算。



周柏雅詢問柯文哲，對議會經審議後針對改建案刪減10億元的意見。



柯文哲表示，這跟新的政治文化有關，像他過去擔任台大醫生時，不會讓別人刪減預算，且會很確定金額後才會核送相關單位。



周柏雅說，北市府編列第一果菜批發市場改建案的預算很粗劣，且預算通過一年多，到現在都未有任何執行成果。產發局長林崇傑回應，改建方案還未最後定案，目前仍在規劃。



周柏雅追問農產、漁產大樓總坪數為多少。柯文哲和產發局長、工務局長等官員一時無法回應，只能在質詢台上試算，經過一段時間後，柯文哲才拿到換算後數據，並回應農產大樓約5萬7475坪、漁產大樓為3萬9000坪。



周柏雅表示，北市府再編列預算前，就應該先把改建案相關細項協調好，目前還造成北農和北市府對於改建案間的爭議，且他要求的相關數據都是基本問題。



柯文哲離開議場前，停下跟質詢台官員談話，發言人劉奕霆表示，市長只是提醒官員平時就要準備，不要等議員質詢時才在現場試算。（編輯：張銘坤）1070907