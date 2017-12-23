違法排廢水污染鳳山溪 水產加工業者挨罰

環保局22日查獲鳳山溪上游一家水產加工業者排放未經處理廢水，當場要求業者停止排放，依違反水污染防治法告發，圖為環保局現場稽查。（環保局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 106年12月23日

（中央社記者程啟峰高雄23日電）環保局昨天查獲鳳山溪上游一家水產加工業者排放未經處理廢水，當場要求業者停止排放，依違反水污染防治法告發，環保局並將納入水質超過放流水標準倍數核計裁罰並命令停工。



環保局今天表示，遭罰的智發水產公司位在高雄市大寮區民祥街，從事蝦仁及魷魚解凍，以及初步加工成蝦仁成品及魷魚半成品出售，其加工及清洗過程所產生的廢水未經任何處理，即利用廠房後方管線排放至鳳山溪，解凍所產生的解凍廢水則經簡易收集後由廠房前方管線排放。



環保局新聞稿指出，昨天稽查人員現場量測前後兩股廢水水量，加工及清洗廢水每日約排放24.4噸，解凍廢水每日約39.2噸，共計每日排放63.6噸，已達水污染防治法事業規模。



環保局表示，業者將廢水未經處理即直接利用廠房前後水溝排入鳳山溪，對鳳山溪造成污染，已採集業者所排放的廢水，將進行檢驗分析，倘有超過放流水標準將再依違反水污染防治法告發。



環保局指出，智發公司屬受水污法規範的屠宰業，卻未依規定領有廢污水排放許可證，除當場命令業者停止排放外，後續將納入水質超過放流水標準的倍數核計裁處罰鍰並令停工。1061223