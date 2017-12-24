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北市警打擊詐騙車手 兩天破3款詐騙案

發稿時間：2017/12/24 15:59

最新更新：2017/12/24 15:59

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）詐騙集團花招百出，北市警方近日破獲連3起詐欺案，其中一件女車手以假扮被害人康姓老婦的孫女臨櫃提款，經細心行員察覺有異，立即通知警方到場，才保住康婦上百萬元養老金。

台北市警察局大安分局為貫徹執行「打擊車手大進擊」專案，分別於本月21、22日連續破獲3起不同類型詐騙案。

偵查隊副隊長周維強今天接受媒體聯訪時表示，21日接獲轄內一間銀行報稱疑似有詐欺案件，經派員到場查證後發現，現年21歲羅姓女子假扮成89歲康婦的孫女，並陪同康婦臨櫃提領存摺內的新台幣170萬元養老金。

由於羅女一路攙扶康婦走入銀行，且無微不至照護，外人難起疑心，幸經細心行員察覺羅女一直使用電話行為有異，便立即聯繫警方到場查證。

羅女起初為規避警方查證，看到康婦正好喝水溢出時，還假扮乖孫向行員索取衛生紙幫忙細心擦拭，但仍難逃員警法眼，隨後也聯繫康婦的女婿到場協助查證，當場戳破羅女的謊言。

周維強指出，羅女事後坦承自己是詐騙集團的車手成員，並以這種假扮孫女的犯罪手法，已成功得手兩次，到手金額約110萬元。

緊接著，警方21日還查獲另一起假賣演唱會門票、真詐騙案，詐騙集團涉嫌多次在臉書粉絲專頁販賣南韓演藝團體BTS演唱會門票，要求被害人匯款到指定帳戶，多次詐騙得逞，到手金額約30萬元。

周維強說，此詐騙集團行事謹慎，經常使用網咖上網詐騙，利用居無定所、高流動特性，以逃避警方查緝，但仍難逃法網。

警方22日還查獲一起假綁架詐騙集團，劉姓少年是在網咖遭詐騙集團吸收當取包車手，利用多次換點交易以躲避查緝，每次報酬5000元，但仍遭員警當場逮捕，順利攔阻20萬元遭騙。1061224

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