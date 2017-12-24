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聯合國決議 任命特使處理洛興雅危機

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疑玩槍走火自傷 男稱腹痛就醫仍露餡

發稿時間：2017/12/24 17:07

最新更新：2017/12/24 18:53

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台南市一名王姓男子23日疑似把玩槍枝時不慎走火，射傷自己，自行撥打119求救時，僅稱自己肚子痛要就醫，警方24日在王男當時所在的民宅內找到一把呈膛炸外觀的改造手槍。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真　106年12月24日台南市一名王姓男子23日疑似把玩槍枝時不慎走火，射傷自己，自行撥打119求救時，僅稱自己肚子痛要就醫，警方24日在王男當時所在的民宅內找到一把呈膛炸外觀的改造手槍。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真　106年12月24日

（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市一名男子昨天撥打119，指稱自己肚子痛要就醫。警方接獲通報後發現疑似為槍傷，調查後今天找到一把呈膛炸外觀的改造手槍，懷疑是男子把玩槍枝時誤擊，幸好未危及性命。

台南市政府警察局善化分局昨天接獲通報，指稱一名男子疑似槍傷送醫。員警前往了解時，發現自稱因肚子痛需要就醫的43歲王姓男子，腹部疑似有槍傷，右手虎口也有傷口。王男面對員警詢問時，卻避重就輕。

警方指出，經調閱事發地點周邊監視器，今天上午到王男當時所在的民宅內搜尋，在客廳沙發的夾層中找到一把改造手槍。隨後又在沙發下方發現另外一把呈膛炸外觀、已損壞的手槍，還有3發彈殼及部分改造工具。王男得知警方找到槍枝後，才向警方承認持有槍枝。

警方指出，比對傷痕後，研判王男可能在把玩槍枝，把槍插在腰間時不慎走火，射傷自己。雖然隨即把槍藏起來，但仍被警方找到。王男經送醫後，接受手術取出卡在左大腿的一發子彈，沒有生命危險。將在進一步偵訊後，依涉違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，並追查槍枝來源。1061224

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