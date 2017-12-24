/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 多益五月天勞基法空氣品質

聯合國決議 任命特使處理洛興雅危機

>rss

遊行變調23警傷 警政署長探視慰問

發稿時間：2017/12/24 21:40

最新更新：2017/12/24 21:51

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 勞團23日發起反勞基法修法遊行，意外演變為部分抗議民眾活動結束後在街頭流竄、阻礙交通，造成多名執勤員警受傷，警政署長陳家欽（左）24日親自探視慰問。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真　106年12月24日勞團23日發起反勞基法修法遊行，意外演變為部分抗議民眾活動結束後在街頭流竄、阻礙交通，造成多名執勤員警受傷，警政署長陳家欽（左）24日親自探視慰問。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真　106年12月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）勞團昨天集會抗議勞基法修法，卻意外演變為部分抗議民眾活動結束在街頭流竄、阻礙交通，共造成23名執勤員警受傷，警政署長陳家欽今天親自探視並予以慰勉。

為反對勞動基準法修法，勞團昨天走上街頭遊行抗議，但主辦單位昨晚6時許宣布活動結束後，仍有部分抗議民眾四處流竄、癱瘓北市西區交通，約有60餘人被警備車載往郊區後請回，另有23名警員受傷，又以中正一分局李姓女員警手指遭折斷，傷勢最嚴重。

警政署今天發布新聞稿表示，陳抗民眾昨天故意衝撞警察封鎖線，並企圖翻越行政院，隨後又占據北市數個重要路口造成交通癱瘓，這些非理性行為，造成23名執勤員警受傷。

其中，手指遭折斷的李姓女員警需住院開刀，還有員警是頭部創傷，也有人手腳遭到割、扭傷等，都令人感到不捨。

警政署說，對於員警們不畏辛勞、委婉柔性面對群眾，並堅守崗位完成艱鉅任務，陳家欽由衷感謝同仁們的辛勞，今天也親自前往勤務處所和醫院探視受傷員警們，當面表達慰勉關心之意。1061224

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP