遊行變調23警傷 警政署長探視慰問

勞團23日發起反勞基法修法遊行，意外演變為部分抗議民眾活動結束後在街頭流竄、阻礙交通，造成多名執勤員警受傷，警政署長陳家欽（左）24日親自探視慰問。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 106年12月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）勞團昨天集會抗議勞基法修法，卻意外演變為部分抗議民眾活動結束在街頭流竄、阻礙交通，共造成23名執勤員警受傷，警政署長陳家欽今天親自探視並予以慰勉。



為反對勞動基準法修法，勞團昨天走上街頭遊行抗議，但主辦單位昨晚6時許宣布活動結束後，仍有部分抗議民眾四處流竄、癱瘓北市西區交通，約有60餘人被警備車載往郊區後請回，另有23名警員受傷，又以中正一分局李姓女員警手指遭折斷，傷勢最嚴重。



警政署今天發布新聞稿表示，陳抗民眾昨天故意衝撞警察封鎖線，並企圖翻越行政院，隨後又占據北市數個重要路口造成交通癱瘓，這些非理性行為，造成23名執勤員警受傷。



其中，手指遭折斷的李姓女員警需住院開刀，還有員警是頭部創傷，也有人手腳遭到割、扭傷等，都令人感到不捨。



警政署說，對於員警們不畏辛勞、委婉柔性面對群眾，並堅守崗位完成艱鉅任務，陳家欽由衷感謝同仁們的辛勞，今天也親自前往勤務處所和醫院探視受傷員警們，當面表達慰勉關心之意。1061224