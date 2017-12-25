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因傷退出體壇 舉重國手淪詐騙車手

發稿時間：2017/12/25 18:28

最新更新：2017/12/25 19:20

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zoom in 苗栗縣政府警察局25日指出，轄內一自動櫃員機遭連續盜領3次，追查到19歲葉姓男子涉嫌重大，前往台南拘提到案。葉男於國中、高中時期曾是舉重國手，因傷黯然退出體壇，淪為詐騙車手。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真　106年12月25日苗栗縣政府警察局25日指出，轄內一自動櫃員機遭連續盜領3次，追查到19歲葉姓男子涉嫌重大，前往台南拘提到案。葉男於國中、高中時期曾是舉重國手，因傷黯然退出體壇，淪為詐騙車手。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真　106年12月25日

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗警方追查ATM盜領案，今天凌晨前往台南拘提19歲葉姓男子到案，經調查發現，葉男在國、高中時期曾是舉重國手，風光一時，因受傷黯然退出體壇，卻淪為詐騙車手。

苗栗警分局今天發布新聞指出，5月18日轄內三義鄉一處自動櫃員機遭詐騙車手連續盜領3次，分別提領新台幣1萬元、3000元及1000元，偵查隊根據ATM影像，運用大數據分析比對全國詐騙車手資料庫，發現設籍台南市的19歲葉姓男子涉嫌重大，經報請苗栗地檢署指揮偵辦，申請拘票，今天凌晨南下台南將他拘提到案。

警方調查，葉男於國中、高中時期是舉重國手，曾代表國家參加青少年組比賽，風光一時，但因受傷黯然退出體壇，高二便休學，因交友不慎，淪為詐騙集團車手。

葉男向警方供稱，透過臉書認識車手頭，對方要他5月18日搭車到台中工作，後來才知道是要幫詐騙集團提領贓款，酬勞2%，他與同夥會合後，持人頭帳戶卡片四處提領贓款。

警方指出，葉男5月24日曾在台南市新營區遭警方查獲，並查扣贓款45萬元，當天即以2萬元交保，保釋回家後試圖找其他工作，目前仰賴到工地綁鋼筋，1天賺取1800元維生；今天遭苗栗警方拘提後，依詐欺罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方表示，將繼續向上追查幕後詐欺集團首腦及其他共犯，同時呼籲民眾求職應慎防詐騙陷阱，不少詐騙集團會在求職網尋找急著找工作的目標，公司聯絡方式只留手機或Line帳號，甚至要求先提供私人帳戶，都可能有問題，求職應先看清公司資料或打聽一下是否正派經營，以免誤入歧途。1061225

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