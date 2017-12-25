/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 聖誕節多益五月天勞基法
>rss

津津有味 小學生為慢飛天使說故事

發稿時間：2017/12/25 18:49

最新更新：2017/12/25 19:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
高雄市忠孝國小六年級學生郭忠易（前左）和黃思嘉（前右）25日到鳳山早療中心為慢飛天使說繪本故事，表情豐富，並安排有獎徵答，托育兒聽得津津有味。中央社記者陳朝福攝 106年12月25日高雄市忠孝國小六年級學生郭忠易（前左）和黃思嘉（前右）25日到鳳山早療中心為慢飛天使說繪本故事，表情豐富，並安排有獎徵答，托育兒聽得津津有味。中央社記者陳朝福攝 106年12月25日

（中央社記者陳朝福高雄25日電）「下次還會再來嗎？」，高雄市忠孝國小六年級學生今天到鳳山早療中心為慢飛天使說繪本故事，表情豐富，還安排有獎徵答，早療中心托育兒們聽得津津有味，紛紛希望能再聽故事。

高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託辦理的鳳山區兒童早期療育發展中心，今年6月遷至高雄市鳳山區忠孝國小內，彼此共享戶外空間及特教資源。

忠孝國小師生為早療中心托育兒送上另類耶誕節禮物，派出六年級學生郭忠易和黃思嘉，在老師李鴻瑛協助下向慢飛天使說「菲菲生氣了」的繪本故事，托育兒聽得津津有味，被故事內容和豐富表情吸引鴉雀無聲。

10多分鐘的說故事表演花了郭忠易和黃思嘉一個多月來準備，並在班上練習說了兩遍，讓同學覺得說得精彩才過關。

黃思嘉表示，慢飛天使就像弟弟妹妹一樣，雖然學習上慢一點，只要多一些鼓勵和耐心，他們喜歡聽故事的這一點，沒有甚麼不同呢。

說完故事後，早療中心托育兒和照護員除了希望郭忠易和黃思嘉再講一個故事，也希望下次能再來，

早療中心日托班慢飛天使小宇（化名）患有侏儒症認知和活動力相當好，但口語表達只有短句且構音不清，在早療中心經常練習說簡短故事給老師聽，他今天也聽得津津有味，笑得合不攏嘴。1061225

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP