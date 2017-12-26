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大學生拍畢業作品 墜落6米深井獲救

發稿時間：2017/12/26 12:26

最新更新：2017/12/26 13:34

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苗栗縣消防局26日上午獲報，後龍鎮海寶里渡船頭有民眾掉落井內，隨即派員前往搶救，發現是玄奘大學學生為拍攝畢業作品，不慎跌落約6米深谷井，經繩索施救拉上地面，幸無大礙。中央社記者管瑞平攝　106年12月26日苗栗縣消防局26日上午獲報，後龍鎮海寶里渡船頭有民眾掉落井內，隨即派員前往搶救，發現是玄奘大學學生為拍攝畢業作品，不慎跌落約6米深谷井，經繩索施救拉上地面，幸無大礙。中央社記者管瑞平攝　106年12月26日

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣後龍鎮上午傳出民眾墜井意外，警消到達現場發現是玄奘大學學生為拍攝畢業作品，不慎跌落約6米深谷井，陷入泥濘無法脫困，經以繩索施救拉上地面，幸無大礙。

苗栗縣消防局指出，上午10時許接獲通報，後龍鎮海寶里渡船頭有民眾掉落井內，隨即派遣後龍分隊人車前往搶救，抵達現場發現1名男學生受困深約6公尺古井，雙腳陷入泥濘中，無法自行脫困。

消防隊員利用木梯架設固定點，再以繩索拖拉方式，順利將受困學生拉上地面，經檢視無明顯外傷，但為安全起見，仍協助送醫觀察。

警方到場了解，現場為玄奘大學10名學生借用當地三合院拍攝畢業製作，位於三合院門口的廢棄古井，上方覆蓋的鐵片已嚴重鏽蝕、碎裂，馬來西亞籍李姓男學生疑似行走時未注意到，才會不慎墜落井內，所幸只是虛驚一場。

三合院屋主指出，古井是早期取水使用，已廢棄多年，所幸內部還有些泥濘增加緩衝，否則「人直接摔落下去，後果不堪設想」，事後已更換蓋上一片鐵板；警方則勸告屋主，盡快填平廢棄古井避免再有人跌落。1061226

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