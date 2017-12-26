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對岸經港快遞轉寄 航警局查新興毒品

發稿時間：2017/12/26 13:10

最新更新：2017/12/26 14:08

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航空警察局與台北關23日、25日在快遞進口專區，發現3批從中國大陸經香港轉寄來台快遞貨物內夾藏可疑白色不明結晶物，取樣送檢驗出第三級新興毒品甲苯基甲胺戊酮反應。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　106年12月26日航空警察局與台北關23日、25日在快遞進口專區，發現3批從中國大陸經香港轉寄來台快遞貨物內夾藏可疑白色不明結晶物，取樣送檢驗出第三級新興毒品甲苯基甲胺戊酮反應。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　106年12月26日

（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）航空警察局與台北關日前在3批從中國經香港轉寄來台快遞貨物中，發現夾帶不明結晶物，取樣送檢驗出第三級新興毒品甲苯基甲胺戊酮反應，經循線逮捕3名男女並擴大偵辦。

航警局刑事警察大隊偵三隊隊長田偉仁今天受訪表示，航警局安全檢查大隊與財政部關務署台北關，23日及25日在快遞進口專區，查獲3批分別以「蠟筆」、「圍巾」等名義申報進口貨物內夾藏多包可疑白色不明結晶物，數量共1萬5307公克，經採樣送驗後呈第三級毒品甲苯基甲胺戊酮反應。

田偉仁表示，經報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，昨天逮捕出面領貨的范姓、陳姓、王姓等3嫌。3人供稱以每件約新台幣3000至5000元不等的代價領取貨品，全案訊後依違反毒品危害防制條例移請桃檢偵辦，並持續向上溯源，擴大追查幕後集團共犯。

田偉仁指出，甲苯基甲胺戊酮屬「合成卡西酮類物質」的一種，具中樞神經興奮作用，是近年來新興毒品，多偽裝成咖啡包、奶茶包、糖果、餅乾等型式販售，誘騙民眾使用，初步估計這批毒品外流將毒害約30萬人次，所幸在耶誕及跨年前夕為警方所查獲。

田偉仁說，這類毒品是在今年8月才由行政院公告為三級毒品，吃了會讓人產生興奮、幻覺，甚至具有攻擊性，嚴重的話還會有暴力自殘，自律神經失調等副作用。這類毒品經常混在多種毒品共同使用，較使用單一毒品的方式來得致命，去年台北市飯店女模命案，就與這類毒品相關。而這也是行政院公告後第一件查獲的案件。1061226

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