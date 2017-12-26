318占領立院案 高院107年3/13宣判

（中央社記者王揚宇台北26日電）台灣高等法院審理太陽花學運之「318占領立法院案」，今天辯論終結；被告立委黃國昌、陳為廷等人做無罪答辯，律師則指煽惑他人犯罪有違憲之虞；法官定3月13日上午宣判。



台灣台北地方法院檢察署民國104年2月10日偵結反海峽兩岸服務貿易協議抗爭（太陽花學運）衍生3案，其中一案是「318占領立法院案」，檢方依煽惑他人犯罪等罪，起訴時代力量籍立法委員黃國昌及林飛帆、陳為廷等22人。



台灣台北地方法院一審3月31日宣判認定，318學生運動領袖林飛帆與陳為廷等22人行為符合「公民不服從」概念7要件，對全數被告做出無罪宣判。台北地檢署不服判決提起上訴，由台灣高等法院受理。



高院今天開庭，對於檢方起訴事實認為黃國昌等人煽惑民眾占領立院；黃國昌說，參與這場活動的民眾，每個人都是獨立公民，如果指他們受到煽惑，那就是對於公民運動欠缺基本認識，不尊重參與這場運動的民眾，而且時任立法院長王金平也沒有要他們離開。



黃國昌指出，所有參與318占領行動的人都是無罪的，他們對於所做的行為坦承不諱，但這是挽救台灣民主憲政所必要的救國行為，「看到檢方上訴意旨，勾起我太多回憶，我想請檢察官、法官想想，張慶忠在3月17日做那件事時，你們法律人做了什麼」。



多名被告的律師則分別論述煽惑他人犯罪有瑕疵及違憲之虞，並說「公民不服從」不是聖人不服從，它是一種抵抗行為，非完全容不下「力量」；這場運動也讓本來習慣黑暗的眼睛能夠習慣光明，希望法官駁回上訴，維持無罪判決。



法官庭末諭知本案辯論終結，定3月13日上午10時宣判。1061226