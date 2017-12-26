除暴特勤隊首役捷報 逮擁槍通緝犯

影片來源：中央社

（中央社記者黃麗芸台北26日電）內政部警政署刑事警察局「除暴特勤隊」昨天才揭牌就傳出捷報，首戰在新北市板橋區逮捕到持有槍械的通緝犯趙姓男子，過程中趙男一度要拔槍駁火，幸優勢警力即時壓制。



刑事局偵查第二大隊第三隊今天舉行「偵破趙姓通緝犯涉嫌持有槍械」破案記者會，偵二大隊第三隊隊長戴長生表示，警方日前接獲線報指出，基隆地方知名角頭綽號「阿勇」的男子涉嫌持有槍械。



經深入調查發現，「阿勇」其實是逃亡約5年的趙姓通緝犯，他在民國97年間因持有3把制式槍械遭查獲，後經法院判處有期徒刑8年定讞，卻因遲遲未到案執行，由新北地檢署於101年發布通緝迄今。



戴長生指出，現年56歲的趙姓男子逃亡期間四處躲藏，且以幫人暴力討債為生，經報請新北地檢署檢察官指揮辦案，在調閱趙男家中通訊紀錄發現，趙男都以公用電話和家人聯繫，隨後再藉由周遭監視器影像以交通工具查出他的藏匿地點。



偵二大隊昨天待時機成熟，協同9名「除暴特勤隊」成員及桃園市中壢分局員警，持搜索票前往新北市板橋區一處停車場進行圍捕，並趁趙男下車時逮捕，過程中趙男一度要拔出腰間槍械和警方駁火，幸以優勢警力將他即時壓制。



警方也在趙男身上及住處起獲貝瑞塔、華瑟手槍、彈匣及子彈、電擊棒、擦槍工具、手銬和疑似不法所得新台幣5萬餘元現金等贓證物。



戴長生說，由於趙男隨身都會攜帶制式槍械，加上患有糖尿病，不願入監服刑，經評估他所持槍械火力狀況後，決定派「除暴特勤隊」成員協助辦案。



全案詢後將依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例罪移送新北地檢署偵辦，也將深入追查槍枝來源。



「除暴特勤隊」昨天上午11時才剛舉行揭牌儀式，中午12時就立即出發執行首個任務，並成功完成、傳回捷報，體現精實、快速且專業的打擊犯罪能量。1061226





甫揭牌的內政部警政署刑事警察局「除暴特勤隊」首戰就在新北市板橋區逮捕到持有槍械的通緝犯趙姓男子（左2），訊後移送。中央社記者黃麗芸攝 106年12月26日