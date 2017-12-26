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駕贓車遭攔查咬傷警 男嗆：我有愛滋

發稿時間：2017/12/26 16:37

最新更新：2017/12/26 17:13

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一名34歲朱姓男子駕駛贓車遭苗栗警方攔查，帶回警局途中作勢咬舌，員警制止反遭咬傷，男子還一度嗆聲「我有愛滋、B肝，要死大家一起死」。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　106年12月26日一名34歲朱姓男子駕駛贓車遭苗栗警方攔查，帶回警局途中作勢咬舌，員警制止反遭咬傷，男子還一度嗆聲「我有愛滋、B肝，要死大家一起死」。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　106年12月26日

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）34歲朱姓男子駕駛懸掛變造車牌贓車遭苗栗警方攔查，被帶回警局途中作勢咬舌自盡，員警伸手制止反遭咬傷，他竟嗆「我有愛滋、B肝，要死大家一起死」；員警急驗血鬆一口氣。

苗栗縣警局竹南分局偵查隊昨天在新竹縣湖口鄉查獲朱姓男子駕駛贓車形跡可疑，懸掛車牌也與車籍不符，車上還有大量他人存摺、提款卡，由於朱男僅稱「幫朋友領包裹」對於車輛及存摺、卡片來源交代不清，於是遭帶回警局調查釐清。

警方指出，朱男被帶上車後，情緒激動頻頻胡言亂語，聲稱呼吸困難、一會兒又揚言自殺「信不信我死給你們看」，接著便伸出舌頭作勢咬舌自盡；一旁偵查隊小隊長李淞凱見狀，緊急伸手掐住朱男雙頰制止，不料，男子突然甩頭猛力一咬，咬破李淞凱右手大拇指，當場流出鮮血。

朱男咬傷員警後，還嗆聲稱「我有愛滋、B型肝炎，要死大家一起死！」

警方調查，朱姓男子有多項毒品前科，帶回警局後立即通報衛生所人員到場抽血，結果尚未出爐；受傷小隊長李淞凱則自費新台幣2500元到檢驗所抽血檢驗，初步雖呈陰性反應稍微鬆一口氣，但愛滋病有空窗期，他坦言「真的會怕」。

竹南警分局今天表示，朱男事後又一改先前暴躁態度，喊著要「找媽媽」，朱母聞訊趕赴警局，頻頻向警方道歉，拜託員警不要告兒子；全案訊後仍依傷害、竊盜、妨害公務等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。1061226

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