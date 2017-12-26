男子為8萬跨國運毒 搶跨年毒商機遭逮

21歲王姓男子（中藍帽者）因缺錢，被不法集團利誘成為跨國運毒車手，為搶跨年毒趴商機，25日自馬來西亞運毒返台，警方及時在桃園機場攔查到王男，現場查獲三級毒品愷他命1.455公斤，估計價值約新台幣600萬元，約可供5000餘人吸食，危害甚鉅。中央社記者黃麗芸攝 106年12月26日

（中央社記者黃麗芸台北26日電）現年21歲的王姓男子因缺錢，被不法集團利誘成為跨國運毒車手，為搶跨年毒趴商機，昨天自馬來西亞運毒返台，警方獲報後於桃園機場逮人，現場查獲1.455公斤愷他命。



內政部警政署刑事警察局偵查第三大隊第三隊今天舉行「搶跨年毒趴商機，警方及時攔獲利用耶誕假期跨國運輸愷他命」破案記者會。



刑事局偵三大隊副大隊長王志宏表示，警方日前接獲線報指出，新竹地區有不法運毒集團為謀取跨年毒趴商機，以免費招待國外旅遊、提供食宿和金錢等方式，招募涉世未深的年輕人從事跨國運毒工作。



經報請新竹地檢署檢察官指揮，並組專案小組進行偵辦，發現有詐欺前科的運毒車手王男於12月19日出境到馬來西亞運毒，擬趁跨年夜販售到夜店和轟趴場所牟利。



專案小組接獲情資指出，王男預計於25日自馬國返台，立即部署警力，當日在桃園機場第一航廈入境管制區跟監、攔查剛返國的王男，現場從王男的托運行李箱中查獲三級毒品愷他命1.455公斤。



估計這批毒品價值約新台幣600萬元，約可供5000餘人吸食，危害甚鉅。



警方檢視發現，不法運毒集團為躲避警方查緝，將毒品外型偽裝成馬國當地的即溶咖啡和奶茶包裝，幾可亂真，企圖矇混入關，幸好被警方即時攔查。



王男到案後表示，出國運毒單次報酬為8萬元，另外還有加計旅費3萬元，對於貪圖小利運毒遭逮，也深表悔意。



全案將依涉嫌違反毒品危害防制條例移送新竹地檢署偵辦。由於刑事局16日也查獲4男以「人體夾帶」9.216公斤愷他命從馬來西亞返台，正在清查兩案間的關聯性，徹底打擊不法。1061226