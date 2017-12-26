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露營區占用國有林地 業者遭訴

發稿時間：2017/12/26 18:50

最新更新：2017/12/26 18:50

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）王姓業者在南投縣魚池鄉經營露營區，部分占用國有林區土地，南投地檢署偵查終結，將王姓業者依違反水土保持法提起公訴。

王姓男子在魚池鄉經營「小魚悠遊休閒營地」，因營地占用國有地，被林務局南投林區管理處發現，經踏勘、丈量等調查，南投地檢署日前偵查終結，將王姓業者依違反水土保持法提起公訴，在國有地興建的房屋、水池、舖設水泥地依水土保持法向法院聲請宣告沒收。

南投地方法院檢察署今天發布新聞稿表示，遭占用的國有林班地由行政院農業委員會林務局南投林區管理處管理，若要墾殖應經主管機關同意，但業者民國104年間起占用這塊位在魚池鄉魚池尖段的國有林班地，興建房屋、水池、舖設水泥地，面積353.1平方公尺。

南投地檢署指出，營地還沒對外營業前，105年被南投林管處巡山員發現占用國有林地，經檢察官張鈞翔偵查終結，針對非法墾殖、占用國有林班地經營露營區的王姓業者提起公訴。

根據「小魚悠遊休閒營地」粉絲專頁照片，可見業者近期仍持續營業，還有車隊包場團體露營。王姓業者的妻子說，露營區土地原本種檳榔樹，土地自長輩手中承接後，因無經過買賣，不知道露營區一部分占用國有地，後續會配合恢復原狀。1061226

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