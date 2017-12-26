安心過冬 熱水器定期安檢4招

（中央社記者黃麗芸台北26日電）許多人冬天都想洗個熱水澡祛寒，但若忽略家中瓦斯熱水器安裝環境和使用瓦斯管線是否安全，易導致火災或中毒意外。台北市消防局今天分享定期檢查等4招，讓民眾安心過暖冬。



台北市消防局今天發布新聞稿指出，中山區民族東路一處民宅11月曾發生使用中熱水器自燃起火案例，當時正在洗澡的住戶突然發現熱水變為冷水，便請室友幫忙查看，發現瓦斯熱水器已起火燃燒。



幸好住戶當下立即使用滅火器撲滅火勢，才未釀成重大災害。消防局說，經鑑定起火原因後發現，肇因為民眾使用錯誤的瓦斯管線，進而導致瓦斯管漏氣才引起火災。



消防局呼籲，冬天天寒，許多民眾都想洗個熱水澡，但應重新檢視家中瓦斯熱水器及瓦斯管線安裝是否正確，同時提供4招檢查方式，讓大家買得安心、用得放心。



一、選用合格熱水器：選用瓦斯爐及瓦斯熱水器產品，應貼有經濟部標檢局檢驗符合CNS國家標準的合格標籤，以及產品瑕疵意外責任險「TGAS」標籤的產品。



二、選用正確瓦斯管線：依法規定，使用於熱水器的瓦斯配管僅能使用CNS9620燃氣用橡膠軟管；且勿使用外圍鐵絲、內部為塑膠軟管構造的編織管，它在連接瓦斯爐具側時不易鎖緊，長時間使用還易硬化而發生漏氣現象。



三、僱用合格承裝業者安裝：安裝時應認明領有合格「燃氣熱水器承裝業證書」的店家；安裝人員則需有「特定瓦斯器具裝修技術士」的合格證照。



四、確實做好定期檢查：民眾應定期檢查管線是否接續完全、有無破損、套環是否鎖緊、螺絲有無鬆動等細節，且管線長度不宜過長，並加安全夾以防止脫落。



消防局提醒，民眾若遇到瓦斯外洩時不要驚慌，且應立即關閉火源、保持通風，遠離疏散並通報119，以確保自身安全。1061226