/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 桃園國際機場金元萱多益五月天
>rss

測謊瑕疵案 邱太三：可提重新檢視訴求

發稿時間：2017/12/26 22:47

最新更新：2017/12/26 22:47

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉麗榮台北26日電) 監察委員王美玉今天表示，測謊迄今鑑定無統一相關規範及標準作業流程，易生冤抑；法務部長邱太三說，願正式呼籲針對李復國測謊程序有瑕疵者，向法務部高檢署提重新檢視要求。

監察院調查意見指出，在「江國慶被訴性侵殺女童案」、「呂介閔被訴殺人罪案件」與「空軍桃園基地彈藥庫失竊案」等案，都由前法務部調查專員李復國測謊鑑定，經監察院請專家進行匿名同儕審查（Peer Review），綜合3案內容，發現李復國施測案件存有諸多瑕疵，請行政院參考國外對司法鑑識技術檢討及美國「無辜計畫（The Innocence Project）」，宜全面重行檢視李復國退休前施測案件，如果有發現關鍵事證，應主動提供冤案當事人救濟管道。

監察院長張博雅率監察委員巡察行政院，王美玉表示，現行刑事訴訟法雖未規範測謊鑑定的證據能力，偵審實務卻引為刑事證據，但迄今測謊鑑定無統一相關規範及標準作業流程，易生冤抑，除悖離發見真實義務外，也未盡相符公民與政治權利國際公約第14條公平法院原則。

她說，監察院提調查報告後，法務部回應監察院要求，今年6月13日函頒「檢察機關辦理有罪確定案件審查作業要點」，並在台灣高等法院檢察署設置「辦理有罪確定案件審查會」，針對有罪確定案件，如認為有提起非常上訴或再審必要者，可分別送請檢察總長或承辦檢察官依法處理。

邱太三表示，法務部十分重視過去測謊因機器設備不足、人員專業問題引發爭議，願意正式呼籲針對李復國測謊程序有瑕疵者，可透過律師公會或法學會，向法務部高檢署下成立的完善定罪計劃提出重新檢視要求。

邱太三說，完善計劃除檢察官，還有外部委員，可重新檢視提出的申訴案件是否給予救濟。

有關實施測謊鑑定標準作業程序，邱太三說，由實際實施測謊鑑定機關訂定。目前訂有法務部調查局測謊標準作業程序及規定，與內政部警政署刑事警察局的測謊作業程序書可為依循，足以保障受測者權益。今年增購受測者專用座椅4張及儀器6套。

至於李復國施測舊案，邱太三說，將經完善定罪計畫，視情況送請相關律師公會或法學研究團體重新檢測，避免瑕疵及冤案發生。1061226

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP