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美河市弊案 官員二審改判偽造文書罪

發稿時間：2017/12/27 12:42

最新更新：2017/12/27 14:40

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前台北市政府捷運局處長高嘉濃、課長王銘藏，被控在美河市案中圖利日勝生公司，一審各遭判刑10年、4年。經上訴，高院27日改依偽造文書罪各判4年、2年，可上訴。圖為美河市外觀。中央社記者郭日曉攝 106年12月27日前台北市政府捷運局處長高嘉濃、課長王銘藏，被控在美河市案中圖利日勝生公司，一審各遭判刑10年、4年。經上訴，高院27日改依偽造文書罪各判4年、2年，可上訴。圖為美河市外觀。中央社記者郭日曉攝 106年12月27日

（中央社記者蕭博文台北27日電）前台北市政府捷運局處長高嘉濃、課長王銘藏，被控在美河市案中圖利日勝生公司，一審各遭判刑10年、4年。經上訴，高院認定未圖利，今天改依偽造文書罪各判4年、2年，可上訴。

全案緣於民國95年台北市政府與日勝生公司聯合開發美河市建案（北捷新店機廠聯合開發案）。檢方認定高嘉濃、王銘藏圖利日勝生，導致北巿府蒙受損失逾新台幣20億元，依圖利罪及偽造文書等罪起訴。

台北地院一審認定，高嘉濃偽造鑑價報告，故意拉高建物建造成本的工程費用，再交給知情的下屬王銘藏，讓日勝生在權益分配時獲得比值提高，獲取不法利益，台北市政府卻遭受5億900萬餘元的權值損失。

北院一審依圖利罪判處高嘉濃10年徒刑，褫奪公權6年，王銘藏處4年徒刑，褫奪公權2年。

案經上訴，台灣高等法院認為，高嘉濃偽造鑑價報告，並交付王銘藏行使，但此偽造報告與後續的權益分配欠缺關聯性，並未構成圖利罪，改依公務員假借職務上機會行使偽造私文書罪論處。

高院考量，高嘉濃位居主導地位，判刑4年，王銘藏自始至終自白犯罪，判刑2年，緩刑5年，必須在判決確定後6個月內支付國庫100萬元，全案仍可上訴。1061227

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