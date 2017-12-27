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訴請直接同婚登記 再遭法院駁回

發稿時間：2017/12/27 13:43

最新更新：2017/12/27 14:34

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同性伴侶梁宗慧（左2）、朱姵諠（左）與中正戶政事務所結婚登記訴訟案，台北高等行政法院27日宣判，駁回兩人請求法院命戶政事務所直接登記同婚的訴求。伴侶盟義務律師團對判決結果表示遺憾。中央社記者吳家昇攝 106年12月27日同性伴侶梁宗慧（左2）、朱姵諠（左）與中正戶政事務所結婚登記訴訟案，台北高等行政法院27日宣判，駁回兩人請求法院命戶政事務所直接登記同婚的訴求。伴侶盟義務律師團對判決結果表示遺憾。中央社記者吳家昇攝 106年12月27日

（中央社記者王揚宇台北27日電）同性伴侶梁宗慧與朱姵諠至戶政事務所辦理結婚登記被駁回，提起行政訴訟，請求撤銷原處分及訴願決定，並請求法院判命戶政機關應准為結婚登記；北高行今駁回，本案得上訴。

台北高等行政法院新聞稿指出，司法院釋字第748號解釋宣示重點包括，民法上以「一男一女」以終生共同生活為目的結合關係，而未使相同性別2人得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，違反憲法第22條保障人民婚姻自由及第7條保障人民平等權而違憲。

解釋理由書中揭明，立法機關於該號解釋公布2年內，完成相關法律的修正或制定，逾期未完成，得依民法婚姻章規定，向戶政機關辦理結婚登記。

至於法院能否在釋字748號所規定的兩年修法期間內、或相關法律修正前，直接判決戶政事務所准許梁宗慧與朱姵諠的結婚登記？法官認為，行政機關在現行法律未規範的情形下，並無辦理同性結婚登記的法令依據，「兩年內修法之義務」為立法機關權責，縱使有立法漏洞，也不是法院得越權逕為填補處理，因此駁回請求。

新聞稿內容也提到，戶政機關在過渡期間提供同性伴侶註記服務，而伴侶註記的效力固然不同於結婚登記，但這個措施使同性伴侶於立法機關尚未依釋字748號解釋意旨完成立法前，得做為如醫療法規定所稱「關係人」的證明。

法官認為，這顯示戶政機關在立法機關依上開解釋完成立法前，已積極於此過渡期間提供友善的權宜措施，供同性伴侶利用，以維護應有權益，等同性婚姻法制化完成後即得依法辦理結婚登記。

此外，合議庭認為撤銷原處分及訴願決定是附屬於命結婚登記，因此兩項聲明皆駁回。

對於判決結果，梁宗慧與朱姵諠表示將提出上訴。

台灣伴侶權益推動聯盟在民國103年8月號召30對同性伴侶至戶政單位登記結婚被拒後，其中3對同性伴侶不服，打行政訴訟。

北高行於104年4月陸續開庭審理，梁宗慧與朱姵諠是其中一對提起訴訟的同性伴侶，而北高行在10月已駁回另一對同性伴侶方敏及林于立之訴。1061227

同性伴侶梁宗慧（右）、朱姵諠（左）與中正戶政事務所結婚登記訴訟案，台北高等行政法院27日宣判，駁回兩人請求法院命戶政事務所直接登記同婚的訴求。梁宗慧表示感受到審判長的善意，但對判決結果覺得挫折。中央社記者吳家昇攝 106年12月27日同性伴侶梁宗慧（右）、朱姵諠（左）與中正戶政事務所結婚登記訴訟案，台北高等行政法院27日宣判，駁回兩人請求法院命戶政事務所直接登記同婚的訴求。梁宗慧表示感受到審判長的善意，但對判決結果覺得挫折。中央社記者吳家昇攝 106年12月27日
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