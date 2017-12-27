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病患術後疏於照顧死亡 醫生遭判10月

發稿時間：2017/12/27 16:33

最新更新：2017/12/27 16:33

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（中央社記者王揚宇台北27日電）北市聯醫仁愛院區消化外科主治醫師丁金聰5年多前為病患動刀後因「術後疏於照顧」，致病患死亡，家屬提告。台北地院今宣判，依業務過失致死罪判丁金聰有期徒刑10月，可上訴。

周姓病患因疑似原發性肝惡性腫瘤復發，經他院轉介，於民國101年7月到台北市立聯合醫院仁愛院區，由丁金聰進行門診，診斷後發現周是復發性肝臟惡性腫瘤、肝硬化及B型肝炎帶原者，便安排開刀。周男手術完成後出現出血情況，3天後因出血性休克不治身亡。案件的爭議點是，周姓病患手術後並非送往加護病房觀察，而是送往一般病房。

台北地方法院審理此案，丁金聰主張周姓病患的死因是心因性休克，而非出血性休克；周術後被送至一般病房並無錯誤，經解釋後獲家屬同意，也有充足的監護照顧等語。

台北地方法院新聞參考資料指出，法官根據相關鑑定報告資料認為，周男接受重大手術，丁金聰應注意病患在術後能接受「較高度的監護照顧」，但丁僅將周送回一般病房，且於醫囑單載明，請當班護理人員按一般住院病患的照顧常規處理即可，嚴重偏離醫療常規與合理的臨床裁量。

北院法官認定，丁金聰未對周姓病患於術後接受較高密度的監護照顧，因此延誤周的治療時機，與病患死亡有因果關係，而且病患家屬於資訊不完全的情況下，同意將病患送往一般病房，不符合「告知同意法則」。

案件審理期間，丁金聰雖然已賠償周男家屬新台幣260萬元，家屬仍表示欲追究被告刑責，僅同意從輕量刑，而被告對本案真相仍多所避就，不願面對坦承，不過法官審酌丁長期行醫、作育醫界英才，幫助過許多病患，對於社會的貢獻不容許因此案就被完全抹煞，今天判他10月徒刑，全案可上訴。1061227

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