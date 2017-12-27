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飲食習慣屬傳統文化 鄒族男子獵山羌無罪

發稿時間：2017/12/27 17:36

最新更新：2017/12/27 17:36

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（中央社記者盧太城台東縣27日電）花蓮縣鄒族劉姓男子獵捕保育類動物山羌，檢察官依違反野生動物保育法提起公訴。一審和二審，法院皆認為，食用山羌屬原住民傳統文化，判無罪定讞。

劉姓男子去年6月11日凌晨，前往花蓮縣壽豐鄉白鮑溪狩獵，捕獲一隻山羌，遭警方查獲移送花蓮地檢署，檢察官依違反野生動物保育法起訴。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁表示，承辦檢察官認為劉姓男子在偵辦中，坦承知道白鮑溪有山羌活動。再者資深獵人證稱，山羌眼睛的反射光是綠光，山豬是紅光。因此，劉姓男子可以預知會打到山羌，且能清楚分辨獵物是否為山羌，因此劉姓男子犯意明確。

再者，野生動物保育法第21條之1規定，「基於傳統文化、祭儀需要，得在原住民保留地獵捕野生動物，是保障原住民狩獵文化」。但是，劉男的狩獵時間是在6月間，不是在祭儀時間，因此不受動保法21條之一保障。

花蓮地方法院一審判決書表示，劉姓男子在審理時表示，當時下雨，他看到獵物眼睛的反射光不是紅色，也不是綠色，是白藍光，他研判是山豬，因此開槍射擊，動物倒地，他靠近察看，才知道誤擊山羌，於是將山羌帶下山準備自己吃。

法官認為，「預見」一詞屬法律專業用語，一般未諳法律專業領域者尚難理解「預見」之意涵為何，就算被告受大學教育及研究所課程，如果不是法律領域，亦難理解「預見」一詞的意思為何。因此，劉男回答檢方詢問時，意思應該是「那個地方是有山羌」，而非「『那個』可能是山羌」，因此無法斷定劉男在開槍時可預知是打到山羌。

再者，劉姓男子雖然不在祭儀其間狩獵，但是「傳統食物也是文化權保障之一，如果山羌、山羊屬於原住民族之傳統食物，則亦會成為文化權保障的一環，換言之，『非營利行為之自用』則係傳統文化的一部分。

花蓮地方法院判劉姓男子無罪，花蓮地檢署不服提起上訴。

檢方上訴理由認為，依花蓮地方法院見解，「往後原住民只要自家食用，即可不分時節、物種盡情獵捕，生態環境該如何保護？原住民族之傳統文化究竟為何，則更顯曖昧不明。又司法實務如對於原住民違反自身族群之傳統規則過於寬縱，反易造成原住民族傳統文化之崩解，而逐漸無人重視其真正之文化傳統內涵為何」。

花蓮高分院認同花蓮地院看法，駁回檢方上訴，全案判決定讞。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁表示，尚未接到花蓮高分檢討論是否提出釋憲，未來類似案件，檢方還是會依個案狀況，決定是否起訴。1061227

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