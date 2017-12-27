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苗警引路找旅店 瑞士遊客暖心讚台灣

發稿時間：2017/12/27 18:39

最新更新：2017/12/27 19:24

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一名瑞士男子日前來台旅遊，在苗栗縣三灣鄉找不到地方投宿，三灣分駐所警員獲知後開車前導並貼心印製地圖協助，讓男子大讚台灣警察真友善。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　106年12月27日一名瑞士男子日前來台旅遊，在苗栗縣三灣鄉找不到地方投宿，三灣分駐所警員獲知後開車前導並貼心印製地圖協助，讓男子大讚台灣警察真友善。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　106年12月27日

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）一名瑞士籍男子日前來台自由行，在苗栗縣三灣鄉茫然不知何處可下榻住宿，三灣分駐所警員蔡峻泓開車前導並貼心印製地圖協助尋找旅館，令他倍感窩心，大讚台灣警察真友善。

苗栗警察讓外籍遊客看見台灣最美風景。頭份警分局三灣分駐所所長劉浩廷今天說，警員蔡峻泓為民服務熱忱，成功展現另類國民外交。

劉浩廷指出，這名瑞士籍男性遊客來台租車自由行，24日傍晚因天色漸暗，不知三灣鄉何處可供住宿，也不懂中文，獨自一人前往分駐所求援；同仁蔡峻泓考量鄰近頭份市區旅宿業較多，又怕山區道路容易迷路，於是以警車前導，引領外籍男子開往頭份市。

英文程度不錯的蔡峻泓與男子溝通時，發現他拿的紙本地圖版本老舊，道路名稱也不清楚，擔心他進入頭份市還是投「宿」無門，行經斗坪派出所時，還貼心下車印製Google地圖，休假中的斗坪所警員廖昱翔、頭份所警員胡智堯也主動加入幫忙，3人熱心介紹頭份旅宿供男子選擇。

劉浩廷表示，這名外籍遊客自稱第一次來台灣，沒想到台灣警察如此Friendly，留下深刻印象，對於警方協助相當感動，離去前特別向員警握手致意，感謝幫忙。1061227

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